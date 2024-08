Para la abogada de Alberto Fernández la declaración de Fabiola Yañez "hoy no es válida"

“Si pudo a hablar en TV, no la revictimiza que participemos”, lanzó Silvina Carreira. Se quejó que tampoco le dejaron dejar sus preguntas.

La abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira , aseguró este martes que la declaración de Fabiola Yañez “no es válida”. Más temprano, el juez Julián Ercolini rechazó su presencia en la audiencia por zoom que lleva a cabo la ex primera dama desde Madrid.

"La declaración de hoy no es válida", sentenció la abogada del expresidente en la puerta de los tribunales de Comodoro Py. “Si pudo a hablar en TV, no la revictimiza que participemos”, evaluó en relación al argumento de la defensa de la primera dama para no permitirle participar de la declaración del Yañez.