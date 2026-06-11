Cambios en la VTV: cómo funcionará el nuevo sistema y qué pasará con los precios

La nueva normativa modifica el esquema de controles vehiculares, amplía la cantidad de prestadores y elimina las tarifas reguladas.

La reforma habilita a más talleres para realizar inspecciones obligatorias, incorpora herramientas digitales y libera el valor del servicio.

El Gobierno oficializó una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV , en distintas jurisdicciones del país. La medida quedó establecida mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.

La modificación introduce cambios relevantes para millones de conductores . Entre los puntos más importantes se encuentran la apertura permanente del registro para habilitar nuevos talleres , la eliminación de las tarifas reguladas y la digitalización de buena parte de los procedimientos administrativos.

Según informó la Secretaría de Transporte, el objetivo es aumentar la competencia entre prestadores , ampliar la oferta disponible para los usuarios y reducir las barreras burocráticas que históricamente limitaron la incorporación de nuevos establecimientos al sistema.

Uno de los cambios centrales es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos . A partir de ahora, el registro permanecerá abierto de forma permanente y funcionará mediante la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). Esto permitirá que nuevos establecimientos puedan solicitar su habilitación para realizar controles técnicos obligatorios.

La reforma también habilita la participación de concesionarias oficiales, importadores y talleres privados que acrediten capacidad técnica, equipamiento adecuado y cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Hasta ahora, en muchas jurisdicciones la prestación estaba concentrada en un número reducido de plantas verificadoras. El nuevo esquema apunta a ampliar significativamente la cantidad de lugares donde los conductores podrán realizar el trámite.

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Qué va a pasar con los precios de la VTV

Otra de las modificaciones más relevantes está relacionada con el costo de las verificaciones. La resolución establece que las tarifas dejarán de estar reguladas por el Estado y pasarán a determinarse mediante acuerdos entre usuarios y prestadores habilitados. Esto significa que cada taller podrá fijar libremente sus valores.

El Gobierno argumenta que una mayor competencia debería contribuir a generar alternativas más convenientes para los conductores y favorecer una reducción de costos en aquellas zonas donde exista una oferta amplia de establecimientos.

El efecto final sobre los precios va a depender de factores como la cantidad de talleres habilitados en cada región, la demanda existente y la adhesión de las distintas jurisdicciones al nuevo esquema. Por el momento no existe un valor único nacional para el servicio. Los montos continúan variando según la provincia y el tipo de vehículo.

Página de la VTV

Avanza la digitalización de los controles vehiculares

La reforma también incorpora cambios tecnológicos destinados a simplificar los procedimientos administrativos. Uno de ellos es la implementación del Certificado de Revisión Técnica en formato digital, que permitirá consultar y acreditar la aprobación de la inspección mediante herramientas electrónicas.

La documentación estará integrada a sistemas digitales de control y fiscalización, aunque continuará existiendo una identificación física que permitirá verificar rápidamente si el vehículo cuenta con la revisión vigente.

La Secretaría de Transporte explicó que el objetivo es avanzar hacia un sistema interoperable entre distintas jurisdicciones y facilitar la validación de los controles realizados. La digitalización también busca reducir trámites presenciales y agilizar la gestión de información vinculada al parque automotor nacional.

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Los plazos para realizar la revisión técnica

La reforma se encuentra vinculada a cambios que habían sido introducidos previamente mediante el Decreto 196/2025. Dentro de ese esquema se establecieron nuevos criterios sobre la frecuencia de las inspecciones técnicas para determinados vehículos.

Según el régimen actualizado, los vehículos particulares 0 kilómetro deberán realizar la primera revisión cinco años después de su patentamiento. Aquellos que tengan entre cinco y diez años de antigüedad deberán efectuar el control cada dos años.

Para los vehículos más antiguos continúan vigentes controles más frecuentes debido a las exigencias de seguridad asociadas al desgaste del uso y del paso del tiempo.

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El impacto de la reforma

El Gobierno presenta la medida como una "modernización integral del sistema de control vehicular". La apertura del mercado, la digitalización de trámites y la libre determinación de precios aparecen como los ejes centrales de una reforma que busca reemplazar un modelo considerado excesivamente burocrático por las autoridades nacionales.

Al mismo tiempo, la iniciativa generó debate entre conductores, especialistas y distintos sectores vinculados al transporte. Mientras algunos destacan la posibilidad de contar con más opciones para realizar el trámite, otros plantean interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y control que deberán garantizar estándares uniformes en todos los establecimientos habilitados.