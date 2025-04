Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri por los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo: "Se juntó con el kirchnerismo para voltearle el decreto a Milei"

El Gobierno se encontraba pendiente de lo que sucediera en la Cámara alta, ya que la misma debía debatir sobre si dar lugar o no a los pliegos del Presidente para nombrar a García-Mansilla y Lijo para ocupar las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia . Así, el debate se habilitó luego de que la oposición, liderada por Unión por la Patria, reuniera el quórum para iniciar la sesión.

En ese sentido, el quórum en el Senado se logró con los números justos: fueron 38 las bancas ocupadas, a penas uno más que la cifra reglamentaria para habilitar el debate. Así, fueron decisivas las presencias de los macristas Alfredo De Ángeli y María Victoria Huala, además de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, así como también el exoficialista Francisco Paoltroni.

El Senado rechazó los pliegos de García-Mansilla y Lijo.

Tras esto, la designación de Lijo fue rechazada por 43 votos a 27 - y una abstención - mientras que García-Mansilla resultó con 20 a favor y 51 en contra.

Tras el revés para el Gobierno, Bullrich cruzó duramente al líder del Pro y denunció un "golpe parlamentario" contra el oficialismo. "Dos senadores le dieron el quorum. Me dio lástima porque es la vendetta. Está con bronca, entonces actúa por impulso y no por inteligencia".

"No quiere aceptar que al Gobierno le está yendo bien, está logrando objetivos y está manejando las riendas de la economía”, sostuvo la ministra.

Patricia Bullrich criticó el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires

En otro pasaje de su entrevista en LN+, Bullrich fue crítica de la decisión del oficialismo porteño de desdoblar las elecciones para la Legislatura. "Es una elección desubicada", disparo.

"En el gobierno nacional sacamos las PASO para ahorrar dinero y para que la gente vote una sola vez en octubre y que el país genere este año mejoras económicas, de seguridad y en desregulación", explicó y agregó: "La idea era cerrar lista en agosto y arrancar la campaña en septiembre, pero en el medio metieron una elección para el 18 de mayo. Te arruinan un año en el que vos tenés que tener concentración total en las cosas de la gente y no de la política".

Sobre los motivos detrás de la decisión del PRO porteño de desdoblar las elecciones, explicó: "¿Por qué vas a votar el 18 de mayo y el que gane va a asumir el 18 de diciembre? Imaginate la estupidez. Eso le conviene a solo a Macri, a ningún ciudadano“.

Por otro lado, Bullrich también comentó las razones detrás de la decisión de La Libertad Avanza de competir en la capital del país: “Dicen que la Capital tiene dueño, pero no, no es Formosa. En esta lógica, el Gobierno decidió jugar y lo va a hacer para demostrar que esta elección no tiene sentido en este momento y que la Ciudad tiene que acompañar las políticas nacionales de achicamiento del Estado, desregulación, simplificación, seguridad y todas las cosas que se están haciendo a nivel nacional".