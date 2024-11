Patricia Bullrich justificó el error por el que detuvieron 21 días a un hombre: "El talco siempre se confunde con cocaína"

La funcionaria fue consultada al respecto en Casa Rosada, donde aseguró: "No hay ninguna falla en ninguna investigación, el talco siempre se confunde con cocaína y las Fuerzas de Seguridad advirtieron que podía ser un falso positivo. Lamentablemente hasta que no se comprobó lo dejaron preso".

Días atrás, Bullrich había celebrado en su cuenta de X (antes Twitter) que un individuo había sido detenido por Gendarmería por transportar en Mendoza dos kilos de cocaína dentro de frascos de talco. "Mucho talco, poco eficient-e", ironizó la ministra. Sin embargo, finalmente se comprobó que hubo un error, que no era cocaína y fue liberado luego de estar más de 20 días preso.

Acosta, de 42 años, estuvo 21 días privado de su libertad, primero en la U32 de Tribunales Federales y luego en la cárcel federal de la localidad mendocina de Cacheuta. Finalmente, en la noche del miércoles 23 de octubre fue liberado.

Al respecto, Laura, madre de la víctima, denunció los malos tratos que recibió su hijo mientras estaba preso. "Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron", manifestó en diálogo con el medio local Sitio Andino.

Además, señaló que fue fue liberado sin plata, solo y sin saber dónde estaba, por lo que tuvo que pedir ayuda a un automovilista que lo trasladó al centro de Mendoza.

"Que Gendarmería me diga qué reactivos usaron. Me dijeron que lo vieron en actitud sospechosa y nervioso. Hemos vuelto a las peores épocas del país", amplió la madre.

El Ministerio de Seguridad denunció a Rafael Di Zeo por amenazas a Patricia Bullrich

Todo comenzó cuando desde la cartera de Seguridad tomara la determinación de sancionar a Fabián “Topadora” Kruger y Fernando “Lana” Gatica, integrantes de la barrabrava de Boca, por los incidentes en el partido entre el xeneize y Gimnasia por Copa Argentina.

Tras conocerse la noticia, se filtró un audio de Rafael Di Zeo, jefe de la barra de Boca, en el que se quejaba por las sanciones y desafiaba a las autoridades.

"Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura", señaló Di Zeo en los audios, y redobló la apuesta: "¿Entonces qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo".

Una vez filtrados los audios, desde el ministerio que conduce Bullrich denunciaron penalmente al barra por intimidación y amenazas. Esto fue notificado por la titular de la cartera en sus redes sociales, donde sentenció: "A mí no me amenaza nadie".