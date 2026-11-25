El mandatario partirá este miércoles por la noche y tendrá una agenda oficial en Asunción que incluirá una reunión bilateral con Pedro Alliana, un encuentro con empresarios y actividades protocolares.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Paraguay para mantener su primer encuentro oficial con el nuevo mandatario de ese país, Pedro Alliana , quien asumió tras la destitución de Santiago Peña. El jefe de Estado partirá a las 21 desde la Argentina y permanecerá en Asunción hasta el viernes por la mañana, acompañado por el canciller Pablo Quirno .

La visita buscará darle continuidad a la relación bilateral entre ambos países, luego de la crisis política que atravesó Paraguay por el escándalo de Ueno Bank. Entre los temas previstos para el diálogo figuran la cooperación económica y comercial, la integración regional, la energía, la infraestructura y la seguridad, según los anticipos sobre el encuentro.

La agenda oficial comenzará el jueves a las 10.15 , cuando Milei realizará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria . Allí será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez . Quince minutos después tendrá lugar la ceremonia de recepción en el Palacio de López, con honores militares y la entonación de los himnos nacionales.

A las 10.35 , Milei mantendrá una reunión bilateral con Alliana. El encuentro continuará a las 11 con una reunión ampliada entre las delegaciones de ambos países. Luego, a las 11.45, los cancilleres brindarán una declaración a la prensa para informar sobre los resultados de las conversaciones.

Por la tarde, a las 15.30 , el Presidente participará de un encuentro con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López , donde también brindará unas palabras. La actividad forma parte de la agenda destinada a fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.

La crisis política en Paraguay que derivó en la asunción Pedro Alliana

La visita de Milei ocurre tras la crisis por el colapso de Ueno Bank y la asunción de Pedro Alliana. WK

La visita de Javier Milei se produce en un escenario de crisis política y financiera en Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña, el pasado 6 de noviembre. El Senado removió al entonces mandatario en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera que dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y que también administraba fondos públicos y previsionales. La crisis derivó en protestas y en una investigación judicial sobre las presuntas responsabilidades de Peña y otros funcionarios.

Su reemplazante es Pedro Alliana, de 52 años, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente y asumió para completar el mandato hasta agosto de 2028. Es un dirigente del Partido Colorado, la fuerza política que gobierna Paraguay —con una interrupción entre 2008 y 2013— desde hace décadas. Fue gobernador del departamento de Ñeembucú, diputado nacional y presidente de su partido durante siete años. También mantiene vínculos políticos con el expresidente Horacio Cartes, una de las figuras de mayor influencia dentro del oficialismo paraguayo.

Desde su llegada al poder, Alliana prometió garantizar la devolución de los depósitos afectados por la crisis bancaria y respaldar las investigaciones. Sin embargo, su asunción no puso fin a la controversia: distintos sectores políticos y manifestantes cuestionaron la continuidad del mismo espacio político en el Gobierno y reclamaron que se investigue también al nuevo mandatario.