Patricia Bullrich puso en duda la cifra de desaparecidos y la acusaron de "negacionista"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich consideró que quienes cuestionan el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar "no pueden ser" calificados como "traidores a la patria", y referentes del oficialismo y la izquierda denunciaron que su "negacionismo" es parte de un "plan de gobierno basado en el odio".

"A mí me parece que no se puede decir que quien sostiene que no son 30 mil -los desaparecidos- debe ser considerado como un traidor a la patria", señaló Bullrich en un reportaje concedido anoche al canal de televisión A24.