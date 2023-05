Patricia Bullrich reveló su estrategia bonaerense: "Presentaremos listas en todas las intendencias"

La interna de Juntos por el Cambio se definirá voto por voto. Aún con dos candidatos del radicalismo firmes ( Facundo Manes y Gerardo Morales ), los focos en las elecciones 2023 están puestos en la disputa entre dos dirigentes del PRO: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta . Mientras el jefe de Gobierno porteño critica al Presidente , la ex ministra de Seguridad apunta a su rival de las PASO y le pone fichas a la candidatura de Néstor Grindetti en territorio bonaerense.

Además, la ex ministra de Seguridad apuntó contra el jefe de Gobierno porteño: "Es importante en esta campaña tener un discurso de nivel, y Horacio Rodríguez Larreta fue a San Miguel, un distrito que bajó el 70% la inseguridad, y dijo que los comerciantes habían dicho que la ciudad estaba sucia e insegura. A mí no me parece que sea así".