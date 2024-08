Patricia Bullrich se desligó de la visita a represores en Ezeiza: "Nunca hablé con nadie"

La ministra de Seguridad se encuentra en el ojo de las críticas después de que una de las legisladoras libertarias asegurar que tenía "un ok de Patricia Bullrich". La oposición presiona para aplicar sanciones.

La titular de la cartera de Seguridad quedó en el ojo de las críticas después de que una diputada libertaria revelara conversaciones y asegurara que " tenía un ok de Patricia Bullrich " para efectuar el encuentro.

Entrevistada por C5N, la funcionaria del Poder Ejecutivo desmintió a los legisladores libertarios y aseguró: "Nunca en la vida hablé con Benedit. Nunca hablé con nadie y me enteré de la visita a la cárcel por los diarios".

La libertaria brindó una nota a Radio Mitre, en donde detalló el detrás de la reunión que mantuvieron con genocidas de la última dictadura cívico-militar: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich".

Patricia Bullrich Patricia Bullrich negó conocer a Benedit Beltrán, el organizador de la reunión. Ignacio Petunchi

En línea con eso, contó como fue el ingreso de los diputados al penal. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", relató.

Sorpresa: diputada de La Libertad Avanza que visitó a represores votó a favor de formar una comisión investigadora

La propia Bonacci protagonizó un insólito momento en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados: votó a favor de conformar una comisión investigadora que podía aplicar sanciones, incluso la expulsión del Congreso, contra ella y sus compañeros. Finalmente, no fue aprobada, pero las heridas quedaron abiertas.

Desde que trascendió la visita a represores y el proyecto que impulsan para lograr su libertad o, al menos, la cárcel domiciliaria, dos diputadas de LLA que participaron, Bonacci y Lourdes Arrieta, tomaron distancia y denunciaron haber sido engañadas. No sólo eso, afirmaron estar en contra de la amnistía impulsada por su compañero de bloque, Beltrán Benedit, el organizador de la visita, según ambas diputadas.

Más allá de esta posición de Bonacci, enfrentada con su compañera Lilia Lemoine, su voto a favor de crear una comisión para investigar la visita sorprendió porque su bloque rechazó la iniciativa. Consultada por Ámbito, la diputada libertada justificó su decisión: "Yo no tengo nada que ocultar por lo tanto siempre dije que iba a votar la positivo".