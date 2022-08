Juan Miguel Prado, el hombre que filmó a militantes desde una terraza frente a la casa de Cristina

Tras el sorteo de rigor, la denuncia presentada por los tres legisladores del bloque oficialista quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti. En declaraciones a Radio 10, Leopoldo Moreau, al referirse los hechos ocurridos el sábado último frente a la casa de la Vicepresidenta, señaló que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) representa un "peligro para la paz social".

El diputado reveló que en el contenido de la denuncia presentada en los tribunales federales de Comodoro Py se requiere que se determine si hubo "violación a la Ley de Inteligencia" ante la presencia de "policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes". Y recordó, en este sentido, que las fuerzas "pueden tomar imágenes de su propia actuación" pero no pueden "tomar imágenes de manifestantes y menos en una situación pacífica, que duró horas".

policía.jpg Policía de la Ciudad de Buenos Aires junto a la casa de Cristina Kirchner. Ignacio Petunchi

"Eso significa identificar ciudadanos en función de su adhesión a determinada fuerza política, religiosa o de carácter social, y eso está expresamente prohibido. Por que que con esas imágenes podes armar un archivo de esos ciudadanos a los que estás filmando, y a través del conocido sistema biométrico que manejan en la Ciudad, también ilegalmente, e identificar a tus opositores políticos", advirtió.

En ese marco, Moreau aseguró que lograron identificar a uno de los hombres que filmó a los manifestantes desde una terraza o balcón. "Se trata de Juan Miguel Prado, que fue agente de la SIDE, después trabajó con Patricia Bullrich, y es un famoso testigo encubierto que utilizaba hasta hace poco el periodista Hugo Gambini de Clarín para decir que la seguían a la fiscal (Viviana) Fein, en la parodia que han hecho con el famoso tema de (Alberto) Nisman", describió.

"Queremos saber para quién trabaja ahora este señor, si para la Policía de la Ciudad", agregó.

El fin de semana, al poco tiempo que se conocieron en las redes sociales la fotos de un hombre con casco y chaleco tomando fotos desde una terraza, los periodistas Pablo Duggan y Raúl "Tuny" Kollmann publicaron mensajes y más fotos de Juan Miguel Prado con Patricia Bullrich. El supuesto espía también sería un ex mayor del Ejército.

https://twitter.com/pabloduggan/status/1563671693960564736 Juan Miguel Prado, asesor de @PatoBullrich , ex mayor del ejército.

Ahora espía manifestaciones. pic.twitter.com/ON8ji9WQZn — Pablo Duggan (@pabloduggan) August 27, 2022

En su perfil de Facebook, Juan Miguel Prado se presenta como ex presidente de la Asociación de Becarios de Japón en la Argentina e informa que trabajó como Oficial de Ejercito del Arma de Infantería en Ejército Argentino, que estudió subteniente de Infantería en Colegio Militar de la Nación y que hizo la secundaria en el Instituto Vicente Pallotti.

Además, replica en sus redes mensajes contra los juicios por la memoria, verdad y Justicia, coincide con la frase "No fueron 30.000" los detenidos desaparecidos en dictadura y honra a ex soldados carapintadas de La Tablada fallecidos, como el teniente primero Ricardo Alberto "Wilfy" Rolón. "De que mierda sirve "Jurar por la Patria hasta perder la vida", si cuando lo haces, para esta sociedad, sus héroes son jugadores de fútbol que viven en Europa y tributan en paraísos fiscales. Y sus Ciudadanos ilustres son cantantes y actores que se valen de la pobreza y las diferencias sociales, que vacacionan en Cuba en algun hotel europeo con playa privada, pero no se vuelve a Argentina, sin pasar por su Iphone en el Apple Store de Lincoln Road, de Miami. Me da vergüenza ser argentino!!!!", escribió Juan Miguel Prado.

image.png

En otros posteos se muestra como un admirador de la cultura estadounidense, el vino y las motos y como un fanático seguidor del carapintada y excandidato a presidente Juan José Centurión, furioso anti kirchnerista y movilizándose en el Obelisco en las convocatorias opositoras durante la cuarentena obligatoria. Además deja en su perfil recurrentes mensajes contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Alex Kicillof, Jorge Taiana, Roberto Baradel y otros dirigentes políticos.

Al mismo tiempo, fuentes especialistas en seguridad dudan de la frondosa ficha de Juan Miguel Prado, como ex militar y espía, ya que publicó a la vista de todos -en su Facebook- su dirección correo eléctrico personal y su número de contacto WhatsApp.

En la segunda presentación judicial, los dirigentes acompañaron a "manifestantes que han denunciado haber sido filmados ante la Cámara del Crimen de la Justicia Nacional", por "coacción agravada e intimidación pública", que no es otra cosa la represión sufrida el sábado.

Moreau opinó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "es un títere" porque, "además de gobernar para un grupo de odiadores de Twitter, demuestra que no está en condiciones de gobernar nada". "Imaginate si vuelven al poder y tiene el control de todas las fuerzas federales", señaló el diputado del Frente de Todos.

En diálogo con Radio 10, Moreau sostuvo que la sociedad "se hartó del manejo de Comodoro Pro", en un juego de palabras que relaciona al macrismo con los Tribunales ubicados en la avenida Comodoro Py, en Retiro.

https://twitter.com/tunykollmann/status/1563682103086252035 Este no sera Juan Miguel Prado q se fue de la SIDE a trabajar con Pato Bullrich? Y despues declarò q la seguian a la fiscal Fein? pic.twitter.com/p1VnCDT0PM — raul kollmann (@tunykollmann) August 28, 2022

El legislador se mostró preocupado porque anoche, "cuando había prácticamente nadie en la casa de Cristina Kirchner, de repente aparecieron tres cuadras de carros de asalto, 2 hidrantes, 20 motos" y efectivos de infantería. Para Moreau, "eso se debió a que ayer tuvieron un despelote terrible dentro del PRO" luego de que la titular del partido, Patricia Bullrich, dijera que "una vez que se ponen las vallas no se pueden levantar" y criticara a Larreta. "Eso le pegó un susto terrible a Rodríguez Larreta", que buscó "demostrar que él maneja la calle", argumentó el legislador.

"Son una manga de locos. Son irresponsables", dijo Moreau, quien añadió que "son un peligro para la paz social" y que, "por un conflicto interno entre (la exministra Patricia) Bullrich, (Mauricio) Macri y Larreta pueden provocar una situación irreparable".