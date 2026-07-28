Juan Grabois se reunió con Peter Thiel: inteligencia artificial, el anticristo, ingreso universal y el rol de Argentina

El dirigente social reveló detalles de su encuentro con el fundador de Palantir. “Fui para entender cómo funciona el circo. Mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas", dijo.

Juan Grabois dio a conocer este martes detalles del encuentro privado que mantuvo con el multimillonario germano-estadounidense Peter Thiel , uno de los principales referentes de la elite tecnológica global , quien se encuentra viviendo en Argentina desde principios de año. El dirigente social reveló que la charla abarcó desde la regulación de la inteligencia artificial y el ingreso básico universal hasta las encíclicas de León XIV, el anticristo y el rol de Argentina en el mapa internacional.

“Fui para entender cómo funciona el circo” , dijo al explicar los motivos que lo llevaron a reunirse con el fundador de Palantir y co-creador de PayPal junto a Elon Musk, en diálogo con Radio con Vos. “Mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas” , destacó el extitular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y resaltó: “Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta curia internacional”.

El encuentro se llevó a cabo en la mansión que el empresario compró en Barrio Parque en la que vive desde abril de este año, un inmueble que supera los 1.600 m2, cuenta con seis dormitorios, amplios salones y cava de vinos. Thiel se instaló en la Argentina para conocer de primera mano la experiencia libertaria que tiene a Javier Milei como principal exponente, con quien se reunió en varias oportunidades en Casa Rosada.

El dirigente señaló que el encuentro tuvo como objetivo analizar la reacción de Thiel ante la reciente encíclica del papa León, que plantea una fuerte crítica a los paradigmas tecnológicos actuales. "Comprender este debate y lo que está pasando es lo más importante en este momento histórico" , explicó. En referencia a quienes lo criticaron por el encuentro, agregó: "Perderse la oportunidad de interactuar con el principal intelectual orgánico y miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica”.

Durante la charla, Grabois planteó su visión de mundo basada en el humanismo católico-cristiano con una fuerte participación estatal mediante la regulación, paradigma que choca con la posición de los tecnofeudalistas, encarnados en la figura de Thiel, que ponen en cuestión a la democracia como sistema de representación y quienes proponen un modelo económico con nula intervención del Estado y con fuerte dependencia de las empresas.

El dirigente social afirmó que Thiel se mostró en desacuerdo con la instrumentación de un ingreso básico universal que permita hacer frente a la pérdida de empleo que generará la inteligencia artificial, una propuesta que es impulsada incluso por otros multimillonarios de Silicon Valley como Sam Altman, cofundador de Open AI. De todas maneras, reveló que “le parecía una idea interesante para trabajar”, por lo que no le cerró las puerta a una solución alternativa.

Los tres modelos, el anticristo y la amenaza al transhumanismo

Para Grabois, la disputa es entre un paradigma tecnocrático de Silicon Valley, que no pone límites a la acumulación; un paradigma humanista que busca la distribución de la riqueza, y el modelo chino. Según afirmó, esos son los tres proyectos civilizatorios que actualmente tienen vigencia y que están en constante tensión.

Al respecto, habló de la encíclica papal de León XIV que, a su criterio, marca “una ruptura muy fuerte con el paradigma que ellos plantean, con el planteo aceleracionista, desregulador y transhumanista” que impulsan los tecnofeudalistas. En ese sentido, manifestó que Thiel asocia toda forma de regulación global con una amenaza apocalíptica para el sistema de libertades.

Un tema que cruzó toda la charla con el empresario fue la regulación. “Ellos son cruzados existenciales con este tema”, dijo respecto a la negativa rotunda de Thiel a cualquier intervención estatal, por más mínima que sea, en la economía, descartando de plano incluso una revisión del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Desde la mirada del germano-estadounidense, limitar la IA demoraría o frenaría la evolución de la humanidad hacia el transhumanismo, una instancia en la que la tecnología permitiría trascender los límites biológicos de la especie humana.

El progresismo internacional, que impulsa el desarrollo equitativo mediante la distribución de la riqueza a partir de la regulación estatal, es considerado para un sector de la alta élite tech como el anticristo. “Estamos hablando de gente muy inteligente. No son estúpidos. Son influyentes. Dicen que Greta Thunberg representa al anticristo. No es una pelotudez desde la perspectiva de ellos, porque Greta plantea una regulación global, por ejemplo, sobre cuestiones ambientales. Y para poder frenar los procesos de destrucción cognitiva y ambiental, que atentan contra la libertad, la verdad, el trabajo que genera esta élite, tienen que ser regulaciones mundiales, no pueden ser locales”, dijo.

Los efectos sociales de la concentración tecnológica

Para Grabois, el encuentro también reviste importancia dada la influencia y el perfil de Thiel en la élite tecnológica y también por los temores que hay respecto a las consecuencias que tendrá la profundización del modelo que encarna el dueño de Palantir. Según dijo, el rumbo actual podría traer efectos sociales severos que eventualmente desencadenen reacciones sociales contra los tecnofeudales.

“No es tan loco el planteo, porque este nivel de concentración es totalmente insustentable y va a haber una reacción de los pueblos frente a eso. Y esa reacción ellos la perciben como una persecución”, explicó.

En otro pasaje de la charla radial, insistió en resaltar que la acumulación de riqueza por parte de los magnates tecnológicos es incompatible con cualquier lógica democrática. “Alguien tiene un billón de dólares. Son cifras que no tenemos capacidad cognitiva para imaginar. Eso no es sustentable. Va a haber una reacción de los pueblos o van a triunfar ellos y van a ser los amos del planeta, o va a haber regulaciones y una reforma impositiva mundial”, planteó.

Sobre el final de la entrevista radial, Grabois se refirió a la Argentina como un "laboratorio" para las élites tecnológicas. “El problema no es solamente la entrega de recursos, sino también el impacto ético y social de permitir desarrollos tecnológicos sin control en el país”, dijo en referencia al modelo libertario que impulsa Javier Milei.