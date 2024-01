Polémica: desde la oposición denuncian cambios en el dictamen de la ley ómnibus

El dictamen de mayoría que posibilitó el comienzo del debate de la ley en la Cámara baja fue aprobado este martes en medio de negociaciones a contrarreloj y consensos entre oficialismo-oposición. 55 diputados dieron el visto bueno, de los cuales 34 marcaron sus disidencias en puntos específicos y, según supo Ámbito , hubo otros cuatro dictámenes de minoría, uno de ellos de 45 firmas correspondiente a Unión por la Patria (UP) .

"Es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?", agregó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).

diputados ley omnibus 17 de enero Polémica en Diputados: denuncian cambios del documento original de la ley ómnibus.

Cambios irregulares del dictamen sobre la ley ómnibus: la explicación del oficialismo

El oficialismo respondió sobre las acusaciones y denuncias de irregularidades en la conformación del texto. Al ser consultado sobre negociaciones "espurias", el vocero presidencial Manuel Adorni, respondió: "Es cierto que hace tiempo no se presentaba una ley en el Congreso de tamaña magnitud, así que entiendo que haya cuestiones que sean diferentes a otros debates legislativos. Me excede, no entiendo a qué se refiere".

Oscar Zago, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, también brindó explicaciones sobre los cambios de último momento: "Se presentó el dictamen como lo había mandado el Poder Ejecutivo cuatro días antes, no hubo ningún cambio ni nada por el estilo. Se firmó todo y ayer fue publicado a las 12 del mediodía y no a las 15 como lo habían dicho".

Y agregó: "No sé por qué están diciendo que hubo modificaciones en el último dictamen. Hubo modificaciones cuando se bajó el número de artículos, pero de ahí a la presentación del día de ayer no hubo ningún tipo de modificación. Si hay alguna que otra modificación, se hará en el recinto".

Oscar-Zago.jpg Oscar Zago, jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

Cuándo se vota la ley ómnibus en la Cámara de Diputados

La ley ómnibus todavía no tiene una fecha fijada para su debate en la Cámara de Diputados: tras la aprobación del dictamen de mayoría en comisiones, la intención del oficialismo era comenzar con el trabajo legislativo esta misma semana. Sin embargo, el proyecto se podría tratar recién la próxima semana debido a una falta de consenso en los puntos económicos con la oposición. Zago, en sus declaraciones radiales, se mostró esperanzado de comenzar con las sesiones"el día martes".

Mientras tanto, desde la cúpula ejecutiva se presiona por su aprobación. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, advirtió a las provincias y aseguró que “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.