Por viaje, Cristina a cargo (desde el Instituto Patria)

En otro sentido, la vice a cargo de la presidencia, el lunes cenó con Eduardo Duhalde. El propio expresidente contó detalles de ese encuentro y una visión del país.

El expresidente dijo que en su encuentro vio a Cristina de Kirchner “más tranquila, con más calma para ver las cosas”. Recordó un distanciamiento con ella pero pidió “dejarse de joder con el pasado”.

“ Alberto .-confió Duhalde- está atosigado, todo el día con cosas. Yo estuve en ese lugar. Cristina está más tranquila, con más calma para ver las cosas...”.

El expresidente, ante las radios, ayer por la mañana, contó que durante el encuentro con la titular del Senado estuvieron “un largo tiempo charlando” y remarcó su idea de no revolver el pasos y en cambio “estar mirando permanentemente y pensando qué va a pasar en el futuro”.

Duhalde destacó que siente la “obligación moral de tratar de ayudar”, y recordó que apenas diez días después de la asunción de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada en 2015 mantuvo una charla con el líder del PRO: “Le dije a Macri que tenía un talón de Aquiles en el precio de los alimentos y me dijo que estaba equivocado”.

Además, el exmandatario, dijo que con Cristina conversaron sobre “diferentes temas” y quedaron en “volver” a encontrarse “en una semana”.

“Cuando vuelva Alberto de Israel también nos volveremos a encontrar”, adelantó Duhalde y en otro sentido aseguró que no pidió cargos en el actual Gobierno y que le recomendó a Alberto Fernández “no leer los diarios, para evitar rabietas de temprano”.

Duhalde asumió que en la ciudadanía existe “enojo por lo pasado pero también mucha expectativa” y que por ese motivo “hay que apurarse” en tomar determinadas medidas que apunten a que “este sistema sea más justo”.

En este marco, destacó la importancia de ocuparse a solucionar el problema del “desborde de jóvenes adictos que matan, que roban, a los pobres chicos víctimas y esclavos de las adicciones” y no seguir discutiendo algo que debe determinar la Justicia que es si al exfiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, lo mataron o se suicidó, aunque opinó que para él fue “un suicidio inducido”.

“Yo tengo la idea de que ha sido un suicidio inducido, no sé por qué, pero sí tengo claro que no me parece discutir ese tema. Hoy tenemos que ver el desborde de jóvenes adictos que matan, que roban, la mayoría son pobres chicos víctimas y esclavos de las adicciones y de ese tema hay que ocuparse...”, recomendó.

Cristina Kirchner volverá a quedar al frente de la Presidencia por la visita de Alberto Fernández al papa Francisco en el Vaticano, en un viaje previsto entre el 29 de enero y el 1 de febrero.