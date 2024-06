Prepagas: cayó la cautelar que frenaba aumentos y podrán subir cuotas a partir de julio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/HernanLReyes/status/1798117258696311232&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN PREPAGAS



Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización.



"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", advirtió Reyes.