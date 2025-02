Presentan recursos por la causa Vialidad: Cristina pide a la Corte ser absuelta y la fiscalía, que se duplique la condena

Inicialmente, ambas partes tendrán 10 días para responder a las apelaciones. Luego, serán los jueces de Casación - Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña - quienes quedarán en condiciones de resolver, sin plazos fijados.

En caso de que los magistrados acepten las apelaciones, la causa recaerá finalmente sobre la Corte Suprema. Por otro lado, en caso de que Casación los revoque, las partes podrán de igual manera a la Corte Suprema a través de lo que se conoce como recurso de queja.

En medio de los recursos, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de ficha limpia que, en caso de aprobarse, podría impedir que la expresidenta se postule como candidata en las elecciones legislativas de este 2025.

Otro dato a tener en cuenta es que, luego de que el juez Juan Carlos Maqueda se jubilara, la Corte Suprema de la Nación quedó compuesta únicamente por 3 integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno trabaja en el pliego de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para que se sumen al máximo tribunal de la Nación. Es decir, es probable que la apelación de la expresidenta sea revisada por un tribunal con cinco integrantes.

Qué dice el fallo de Casación

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py ratificó las nueve condenas por defraudación al Estado, entre ellas confirmó los seis años de prisión a Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos. Las partes tienen ahora diez días para apelar, y se descuenta que la defensa de la expresidenta apelará en la Corte Suprema. Con lo cual, hasta que se agote esa instancia no irá presa. Casación también confirmó las cuatro absoluciones.

Si bien uno de los jueces falló a favor del reclamo de la fiscalía de aplicar la figura de asociación ilícita, lo que hubiese elevado a doce años de prisión la pena contra Cristina, los otros dos votos se inclinaron por confirmar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 del 6 de diciembre de 2022.

En una audiencia que se extendió por tan solo diez minutos, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia en una de las salas de los Tribunales de Comodoro Py. Al acto solo asistieron algunos de los imputados mientras que los abogados defensores de Cristina Kirchner enviaron un escrito minutos antes, en el que comunicaron que seguirían la audiencia en forma remota.

Los votos y argumentos fueron en los mismos términos que los del tribunal de juicio. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso habían reconocido en un fallo de 1661 páginas que no encontraron prueba directa contra la expresidenta y que el peritaje oficial que determinó sobreprecios no había sido concluyente. No obstante, avanzaron en las condenas a partir de “prueba indiciaria”.

Al haber descartado la figura de asociación ilícita en el fallo, la argumentación de los jueces para fundamentar la participación directa de Cristina Kirchner se basó en una construcción de diversos hechos que -a entender de los magistrados- estuvieron concatenados y prueban la intención de la expresidenta. Ningún testigo complicó la situación de la imputada durante el juicio y tampoco la prueba documental la ubicó como autora de las maniobras.

Basados en el argumento de Luciani y Mola en primera instancia y de Mario Villar ante Casación, por unanimidad, los jueces afirmaron que la responsabilidad inicial de Cristina estuvo en la dotación de dinero y modificación de un fideicomiso que había sido creado en 2001 a través del Banco Nación. Esos fondos tenían como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad y habían sido destinados a obras de Santa Cruz con administración de la DNV. Para el Tribunal fue una forma de darle discrecionalidad al manejo del dinero. El fallo cita textual el argumento del fiscal Diego Luciani: “El 29 de enero del año 2009 la expresidenta dictó el decreto 54/09, por el cual facultó a la DNV para hacer uso discrecional del dinero del fideicomiso para las obras que considerara pertinentes, pese a la opinión en contrario de los servicios jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Economía”

Tras la firma de ese decreto y la asignación de esos recursos vía fideicomiso, se licitaron y adjudicaron obras en Santa Cruz. Para el Tribunal la firma del decreto y la posterior asignación de obras si se analizan en conjunto con los mensajes del celular de José López es la prueba que dice que Cristina quiso beneficiar a Báez con el direccionamiento. Luego, siempre según la línea argumental del TOF2, Cristina se benefició personalmente vía múltiples operaciones comerciales con Báez. Basaron esta afirmación en las pruebas de instrucción de las causas Hotesur-Los Sauces, a pesar de estar sobreseída en ambos expedientes al momento de la sentencia de primera instancia

Para el Tribunal la maniobra fue la siguiente: “Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la expresidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Condenados y absueltos:

Cristina Kirchner 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Lázaro Báez fue condenado a 6 años de prisión

José López fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Nelson Pieriotti fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Mauricio Collareda fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Raúl Daruich fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Raúl Pavesi fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.

Juan Carlos Villafañe fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

José Raúl Santibáñez fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Absoluciones: