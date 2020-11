Alberto Fernández contó como es su relación con Paolo Rocca

"Yo no puedo negar que lo he conocido y tratado, tenia un afecto sincero hacia Brito. Tuve una charla muy amable después de sus dichos y habíamos quedado en vernos", agregó.

"Ese vinculo que tenía con Jorge no es el que tengo con Rocca, lo he visto muy pocas veces en mi vida. Me parece que a diferencia de Jorge, piensa en su empresa como lo que es, una multinacional. No le tengo ninguna aprehensión personal". "Almorcé hace un mes atrás en Olivos con Guzmán, Wado de Pedro y él. Planteó sus pareceres y yo los míos", expresó el Presidente.

Al ser consultado si en algún momento Paolo Rocca le planteó que había que devaluar, Alberto Fernández contestó: "No, pero se que es lo que él piensa, cree que hace falta un proceso devaluatorio y yo no lo comparto. Devaluar es empobrecer a la Argentina".

Sobre el acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista brindada a la señal NET TV, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) despertará la confianza", a través de "un programa de objetivos" y "una mejor redistribución del ingreso".

Fernández dijo que "el objetivo de la economía argentina "es lograr la racionalidad" tras "un déficit fiscal que creció por la inversión adicional para superar la pandemia" del coronavirus.

El Presidente remarcó que "hay que reducir el déficit público" porque "no es bueno en ninguna circunstancia", y consideró que "la reducción del déficit va a ayudar a que la inflación vaya cediendo".

Según Fernández, para eso hay dos posibilidades: "Una es achicar la economía, que genera pobreza y reduce la actividad económica; y la otra es crecer, como hicimos en 2003 con Néstor (Kirchner), sin los programas del Fondo, que ya sabemos cómo terminan".

Por eso, apostó que un "acuerdo definitivo" con el FMI "despertará la confianza", a través de "un programa de objetivos" y "una mejor redistribución del ingreso".

Acerca de la suba de precios el primer mandatario puso como ejemplo que en la construcción hubo situaciones "especulativas de algunos corralones" y alertó que están trabajando con la Secretaría de Comercio porque "nadie puede especular con esto".

"No lo voy a permitir", subrayó el Presidente, quien dijo que no tolerará "la especulación en pandemia con gente que está sufriendo y con gente por debajo de la línea de la pobreza".

En ese sentido, Fernández consideró que "los grandes perdedores de la pandemia fueron los cuentapropistas, los empleados y las Pymes (pequeñas y medianas empresas)", que "recién ahora ven una recuperación".

Por otro lado, el mandatario indicó que las tarifas "se discutirán en marzo próximo" con un plan en el "que por primera vez serán selectivas".

Fernández admitió que "el problema más serio es la carencia de divisas" que se utilizan para "importar insumos" y también para "ahorrar", porque la sociedad "vio procesos inflacionarios y confía más en el dólar que en el peso argentino".

"Recibimos el país en una situación calamitosa y encima vino la pandemia", completó el Presidente.