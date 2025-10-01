Israel lanza una última advertencia para que residentes huyan de la Franja de Gaza







El ministro de Defensa de Israel insta a los habitantes de Gaza a evacuar hacia el sur mientras el ejército cierra accesos y fortalece su ofensiva.

Israel emite última advertencia a residentes de Gaza antes de intensificar el cerco militar.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este miércoles que el ejército intensificará el cerco sobre la ciudad de Gaza y lanzó una última advertencia para que los habitantes se desplacen hacia el sur. "Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que lo deseen se trasladen al sur y dejen a los operativos de Hamás aislados en la ciudad de Gaza", dijo.

Katz agregó que "quienes permanezcan, serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo", en un mensaje dirigido a los residentes que no se movilicen. La medida coincide con el cierre anunciado del último acceso al norte de la Franja de Gaza para los habitantes del sur del territorio palestino, efectivo a partir del mediodía de allí.

Desplazamiento autorizado hacia el sur El ejército israelí indicó que "el paso hacia el sur seguirá estando autorizado para quienes no pudieron evacuar de Ciudad de Gaza", y precisó que, en esta etapa, se permite "el libre desplazamiento hacia el sur sin inspección", mientras las operaciones militares continúan.

Uno a uno, cuáles son los puntos del acuerdo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu para terminar el conflicto en Gaza Tras su encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un ambicioso “plan de paz” para Gaza, con el propósito de terminar el conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con lo informado, Israel ya aceptó la propuesta y quedó a la espera de la respuesta de Hamas.

Donald Trump Benjamin Netanyahu.jpg El programa presentado por Washington incluye un conjunto de medidas escalonadas: Gaza deberá convertirse en una zona libre de terrorismo y dejar de ser una amenaza para Israel.

Reconstrucción de Gaza en beneficio de sus habitantes.

Alto el fuego inmediato y repliegue progresivo de las tropas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes.

Liberación en 72 horas de todos los cautivos de Hamas, tanto vivos como fallecidos.

Israel excarcelará a 250 palestinos condenados a perpetua y a 1700 detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

Hamas deberá desarmarse y comprometerse a una convivencia pacífica.

Envío de ayuda humanitaria bajo supervisión de Naciones Unidas , sin interferencias.

Gaza será administrada en primera instancia por un comité tecnocrático controlado por una “Junta de la Paz” internacional , liderada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair . Luego, una Autoridad Palestina reformada asumirá el control.

Creación de un plan de desarrollo económico y una zona económica especial para atraer inversiones.

Garantía de que no habrá desplazamientos forzosos, respetando el derecho de retorno para quienes decidan marcharse voluntariamente.

Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza “ni directa, ni indirectamente”, quedando la Franja desmilitarizada bajo control internacional.

Países vecinos asumirán la responsabilidad de asegurar que Gaza no represente una amenaza para sus ciudadanos.

Despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) , con apoyo de Estados Unidos y socios árabes, encargada de entrenar fuerzas policiales palestinas y controlar fronteras junto a Egipto e Israel.

Israel no ocupará ni anexará Gaza; se retirará gradualmente y mantendrá un perímetro de seguridad si fuera necesario.

En caso de rechazo de Hamas, las disposiciones se aplicarán en las zonas que Israel haya transferido a la ISF como “libres de terrorismo”.

Impulso de un diálogo interreligioso para promover la convivencia entre palestinos e israelíes.

Conforme avancen las reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la eventual creación de un Estado palestino.

