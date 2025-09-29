La oposición pone contra las cuerdas a José Luis Espert en medio del debate por el Presupuesto 2026

Luego de que "el Profe" quedara vinculado con el narcotráfico, UP buscará removerlo de su cargo. Mientras tanto, el economista encabeza la lista de diputados en Provincia.

La oposición no le da tregua a José Luis Espert . El libertario, que encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, también preside la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Este miércoles, ese cuerpo recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Gubeman, para iniciar el tratamiento de la “ley de leyes” . En ese contexto, será puesto a prueba por la oposición, que le marcará la cancha en torno a la dinámica del debate . Además, al menos Unión por la Patria, intentará exponerlo luego de que este fin de semana se conocieron documentos que demostrarían que el diputado habría recibido fondos millonarios por parte del empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos , Federico “Fred” Machado, para el financiamiento de su campaña a presidente de 2019.

Tras la derrota que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos en los comicios locales, el panorama para el oficialismo tampoco no es del todo auspicioso de cara a las elecciones del 26 de octubre. Es que quien encabeza la lista de diputados no la tiene nada fácil.

El “Profe” primero fue señalado por haber sido quien, supuestamente, vinculó a Diego Spagnuolo con el presidente Javier Milei. Se trata, nada menos, que del extitular de la Andis que en audios que se difundieron semanas atrás por la prensa, aseguraba que la hermana del Presidente, Karina Milei, le habría cobrado sobreprecios a la droguería Suizo Argentina a cambio de contratos con el Estado .

Así, luego de la caravana fallida por Lomas de Zamora, el economista habría bajado el perfil en la campaña. De hecho, en la cumbre del PRO que encabezó Mauricio Macri la semana pasada, los candidatos amarillos hicieron algún pase de factura por la falta de voceros oficialistas que salieran a defender la gestión. En ese contexto, apuntaron contra Espert. “Está saliendo poco”, dijo una fuente del PRO en diálogo con este medio. Aunque, reconoció, que en buena medida podría deberse a que, al menos en el Conurbano, “cuesta meterlo”. En la Casa Rosada aseguran que el diputado no estaría bajando el perfil.

Con los señalamientos en torno a Spagnuolo, Espert debe llevar adelante la campaña en Provincia y encabezar el debate por el Presupuesto 2026, donde el desafío es grande. La oposición, consciente de que el Gobierno atraviesa un momento delicado , no le dejará pasar un nuevo año sin una hoja de ruta sancionada por el Congreso .

Pero, además, está dispuesta a marcarle el ritmo del debate. Ya la semana pasada, en la primera reunión que mantuvo la comisión, los diputados de todos los bloques le pidieron a Espert que las reuniones dejaran de celebrarse los miércoles. Es que son los días en los que la Cámara baja sesiona. Aún así, el diputado hizo oídos sordos y culminó el encuentro con un “nos vemos el próximo miércoles”. Además, convocó para ese día al primer funcionario: Guberman. Para ese entonces, los rumores de que la oposición convocaría a una sesión para ese mismo día ya circulaban.

Pero la oposición optó por dar de baja esa sesión. Los motivos fueron varios. Por un lado, fuentes parlamentarias explicaron que son tantos los temas pendientes para llevar al recinto que no hubo tiempo de “ordenar” la sesión. También se barajó que haya margen para terminar de negociar la letra chica de la reforma a la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El plenario de comisiones para avanzar con la firma del dictamen es el martes.

Las intenciones del grueso de los bloques es avanzar con la media sanción del Senado, que establece que, si el Congreso no se pronuncia sobre un decreto dentro de los 90 días en los que fueron dictaminados, pierden vigencia. Mismo final les aguarda si una de las dos Cámaras lo rechaza. Pero lo cierto es que se da por descontado que habrá más de un dictamen, por lo que la oposición debe alinear posiciones antes de llevar el tema al recinto.

Pero, según pudo saber Ámbito, el principal motivo por el que la oposición optó por patear la sesión para el 8 de octubre es otro. Y tiene que ver, precisamente, con evitar que el Gobierno los acuse de “no querer” tratar el Presupuesto enviado por Milei. Es que, de convocar a la sesión que tenían prevista para el 1 de octubre, la reunión de comisión se habría suspendido.

Así las cosas, dejarán que la visita de Guberman se produzca. Y, en ese marco, tantearán si Espert está dispuesto a cambiar el día de las reuniones de comisión. De no ceder, la oposición ya tienen un Plan B bajo el brazo: emplazar, en la sesión del 8, a la comisión que conduce Espert para que se reúna en determinados días y horarios. Y, en ese mismo trámite, ponerle fecha límite a la fecha de la firma de los dictámenes. De esta manera, el libertario no tendrá margen para suspender el debate, como hizo el año pasado, al filo de la firma de los dictámenes.

UP presiona a Espert por sus vínculos con el narcotráfico

Luego de que el fin de semana se conociera, a través de ElDiarioAr, que Espert habría recibido US$200.000 por parte de Machado para su campaña del 2019, Unión por la Patria recogió el guante.

El jefe de la bancada, Germán Martínez, escribió en su cuenta de Twitter: “Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto”. Y anticipó lo que minutos después se concretó: el envío de un proyecto para que el cuerpo lo remueva de su cargo. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, argumentó el rosarino.

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 29, 2025

Según pudo saber este medio, en UP esperan que sea el propio Gobierno el que le pida a Espert que dé un paso al costado. “Temo que, como siempre, no lo va a querer hacer, y vamos a tener que ir a una situación de tensión el miércoles”, dijeron desde la bancada peronista.

Pero lo cierto es que, más allá de las tensiones que se podrían generar el miércoles durante el debate en comisión, la propuesta de UP no fue vista con muy buenos ojos por el resto de las bancadas opositoras. Es más, se enteraron de la jugada a raíz del tuit de Martínez, pese a que este comparte un grupo de WhatsApp con los popes de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

En la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto, por caso, consideran que es “una mala movida”. Temen que la comisión termine enredándose en si Espert debe o no presidir ese cuerpo de trabajo, en lugar de discutir la letra chica del presupuesto. Y, mientras los diputados se aboquen a ese tema, el Gobierno podría ganar tiempo para negociar, mano a mano, con los gobernadores.