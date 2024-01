Primer paro general de la Era Milei

Antes de esa fecha se deberá definir buena parte del paquete de leyes ya enviado al Congreso, a los que se sumarían otros 2-3 para tratar en la ampliación de las Extraordinarias, y que traen a maltraer a los legisladores que no están alcanzando a leer las primeras propuestas, que ya llegan otras, además de los cambios y negociaciones, que obligan a reescribir todo de vuelta, lo que no siempre sucede. Así, semejante cantidad de modificaciones está dando lugar a una especie de desconcierto generalizado acerca de hacia qué lado de la balanza van inclinándose las cosas o, peor aún, a cuál de ellas se refieren con cada balance. Sin embargo, y aunque la prórroga de las sesiones de este verano dio lugar a algunas especulaciones sobre el respaldo efectivo que podría tener el oficialismo, tanto la movida adelantada de la CGT, como la virulencia de ciertos comentarios críticos, dan lugar a pensar que es probable que el oficialismo y sus aliados estén consiguiendo los votos, al menos para lograr dictamen de comisión esta semana y luego se pueda pasar al recinto, al menos, con el primer paquete. Tras cartón, se dará el “paro general y movilización” de este miércoles desde las 12 hasta las 24, pero con la singularidad de que “habrá transporte hasta las 19”, para facilitar la llegada y la desconcentración de quienes quieran movilizarse al acto central en la Plaza de Mayo. Por supuesto que la decisión despertó suspicacias varias, mientras que a algunos funcionarios les preocupa más la aplicación de la normativa antipiquetes que comenzó a aplicarse, y que puede desembocar en bloqueos de los accesos. “Si no nos dejan llegar con los colectivos, haremos el acto de protesta donde nos detengan”, amenazó un sindicalista. Del lado de enfrente, están los que sostienen que “todavía el Gobierno cuenta con un alto porcentaje de adhesión de la gente”, mientras que la imagen negativa del sindicalismo “supera el 80%”. “Los gordos se adelantaron demasiado. Están oxidados”, trataba de tranquilizar uno de los operadores que habría sufrido el enojo presidencial por “tocar” el tema sindical contra su orden. Cuando Javier (Milei) lo vio, ya el resumen de Stuzzenegger era público y no se podía dar marcha atrás”, explicó el hombre que ahora tiene hecha una promesa al Gauchito Gil para evitar un nuevo enojo presidencial.