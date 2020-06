Bullrich volvió a TikTok con un video sobre peluquería junto a la juventud del PRO

Bullrich TikTok.mp4 Patricia Bullrich y un nuevo video en TikTok. @patriciabullrich

"No hay peluquerías", le comenta Damián Arabia, exdirector de Integridad y Anticorrupción en el ministerio de Seguridad del 2015 al 2019 y uno de los participantes de la charla, de la cual también participó Ezequiel Ferrari, miembro de Jóvenes Pro. "Ya se que no hay peluquerías", le responde en tono jocoso Bullrich y agrega: "El otro día me corté el flequillo con la tijera de la cocina".

Semanas atrás, la exministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa publicó un video en la misma red social que tenía como fin a sus nietos pero que finalmente, debido a la actitud graciosa de la exfuncionaria, cruzó el límite de TikTok y llegó a los medios. Luego de aquel episodio señaló que recibió recomendaciones de no publicar momentos privados y sostuvo que le dará un uso más profesional a dicho canal.