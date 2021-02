Lousteau sale a buscar votos radicales en provincias

Es una posibilidad, pero no se descarta. Tal vez el avance de Patricia Bullrich con las jinetas de titular del PRO y aspiraciones electorales le pueda jugar una mala pasada a Martín Lousteau, ya no solamente para 2023, cuando aspira disputar la jefatura porteña, sino en las elecciones que se aproximan donde el radicalismo porteño, claro, buscará lugares destacados. Podría ser también María Eugenia Vidal quien le frustre los sueños de gobernar la Capital o quien, en definitiva, proponga el PRO para ocupar la silla de Horacio Rodríguez Larreta. Inclusive las chances para la aspiración mayor del actual Jefe de Gobierno, parecen otro factor que influirá en el próximo destino electoral del ex ministro de Economía.