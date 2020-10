Con polémica por los proyectos, el Senado abrió el debate para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal

La designación del jefe de los fiscales requiere de una mayoría de dos tercios, 48 votos en caso de que asistan los 72 senadores, pero el Frente de Todos no cuenta con ese número y además Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal juntan 25, lo que cierra aún más la posibilidad de alcanzar dos tercios.

Si bien los proyectos de Crexell y Lousteau mantienen el requisito de los dos tercios "de los presentes" que establece la ley, la inclusión de esos proyectos en la comisión por parte del Frente de Todos generó dudas en la oposición sobre un posible intento de discutir ese requisito. Es por esto que esta mañana, tanto Lousteau como Crexell decidieron retirar sus proyectos.

Ambos señalaron en un comunicado conjunto que "existen versiones fundadas sobre que el kichnerismo busca pervertir el espíritu de las iniciativas bajando los requisitos para la designación del procurador".

Ambos indicaron que el debate sobre la Ley de Ministerio Público Fiscal "no es un tema prioritario en este momento de crisis sanitaria, social y económica" y resaltaron que los proyectos fueron presentados antes del inicio de la pandemia.

Al comenzar el encuentro, Parrilli explicó: "Ha habido un pedido del senador Martínez para que no realicemos esta reunión, yo creo que no corresponde porque los proyectos están vigentes, el retiro de esos proyectos debe ser con anuencia de la cámara".

En el mismo sentido, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, argumentó que “cuando un proyecto de ley ingresa al Senado, a través de mesa de entradas, asume estado parlamentario y una vez que ha sido incluido no puede ser retirado por la simple voluntad de un senador o senadora por más que sean los autores”.

Al tomar la palabra, el jefe de la bancada de Juntos por el cambio en el Senado, Luis Naidenoff, consideró que "un proyecto hasta tanto no lo trate el cuerpo puede tener vigencia pero cuando los autores suscriben el retiro del mismo, tratarlo es una ilegitimidad política”.

A su turno, la senadora radical Silvia Elías de Pérez, indicó “en este Senado hay reglas escritas y reglas no escritas, en las no escritas están las que hacen a cómo nos tratamos o cómo funcionamos y, también, las de respeto mutuo cuando el autor de un proyecto lo retira y pide que no se lo trate”.

“Hay ciertas cortesías que existen entre nosotros: si se pide que no se trate un proyecto, no se trata, eso es todo. De ninguna manera nos aportamos o desconocemos el reglamento”, continuó el opositor, Pedro Braillard Poccard.

Sacnun, en su segunda intervención, pidió volver al tratamiento de las iniciativas y aclaró que “en ninguno de los tres proyectos puestos hoy a consideración se modifican las mayorías requeridas”. Y se preguntó: "¿Qué mayoría requerida tiene hoy el procurador interino Casal?”.

En tanto, Lousteau, que no integra la comisión, dijo que "los pedidos de retiro de proyectos ocurren" y pidió saber "si en la historia de esta cámara se trataron proyectos cuyos autores solicitaron el retiro". Además, indicó que "no es solo un debate de reglamento. Nosotros creemos además que ahora no es el momento, cuando tenemos récord de casos de coronavirus, caída del PBI de dos digitos y pobreza".

"Habida cuenta de otras cosas que ocurrieron en el pasado, nos llama la atención y nos genera sospecha", agregó

Por su parte, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, respondió a esta cuestión y expresó: "Cuando se trata de temas de administración de justicia siempre hay un sector político que, cuando no gobierna, dice que nunca es el momento. Pero cuando gobiernan sí es urgente y creen que pueden poner con un DNU a dos miembros de la Corte Suprema".