Puja Javier Milei-gobernadores: para Martín Llaryora "ninguna persona de bien quiere fundir a las provincias"

En medio de la disputa por los recortes en fondos y partidas, Milei había lanzado una serie de duras críticas contra Llaryora, en las que había manifestado que "yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”.

Cruce Javier Milei-gobernadores: Martín Llaryora busca bajar la tensión de la discusión

Este fin de semana, Martín Llaryora habló en varios medios y puso paños fríos a los cruces sin dejar de lado el reclamo de su provincia. En ese sentido, el cordobés sostuvo que no "se sintió aludido" y sumó en declaraciones periodísticas: "No formo parte del espacio político de La Libertad Avanza y no considero que hayamos traicionado absolutamente nada", dijo hoy en una entrevista a Clarín.