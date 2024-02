Rafael Correa: "Javier Milei es lo peor que le pudo suceder a la Argentina"

"Veo que con 140% de inflación la gente dice 'no tenemos nada que perder'. Siempre hay algo más que perder", expresó el referente latinoamericano en diálogo con Radio 10. "El primer paso de un camino de justicia es el desarrollo. El mundo tiende a una sociedad de no pobres, y Argentina y América Latina van en el camino opuesto ", lamentó.

En cuanto a la explicación de la llegada al poder del actual mandatario, Correa consideró que "hay un voto de rechazo al sistema", aunque planteó que "no es verdad que los pueblos no se equivocan, más aún con las democracias de papel que tenemos. Un voto sin información no sirve para nada, y hoy no tenemos información sino manipulación mediática".