Qué dijo Alberto Fernández en "El método Rebord"

En esa línea, reafirmó su convicción en la que ve un "peronismo competitivo" en esa carrera electoral. Respecto a las discusiones dentro del FdT, en el contrapunto con los sectores del kirchnerismo, el Presidente pidió resolverlas de la mejor manera.

“Las diferencias entre nosotros saldémosla como se hace en democracia, que la gente vote y elija a los más representativos", subrayó Fernández este domingo. "Cuanto más democracia le metamos al peronismo, mejor va a ser. Tenemos miles de candidatos, solo hay que animarlos", resaltó.

Críticas en clave electoral a la oposición

En otro apartado de la entrevista en “El método Rebord”, el Presidente habló sobre la oposición, en relación al debate dentro del FdT. En esa línea dejó en claro que “el enemigo no son los compañeros del FdT sino el macrismo, la derecha recalcitrante".

El mandatario viene dirigiendo parte de sus recientes discursos a las críticas a la oposición y a la idea de “no volver al pasado”, en clara alusión a Juntos por el Cambio (JxC), especialmente al expresidente Mauricio Macri.

"La gente se va a dar cuenta de que no somos lo mismo. Ellos dejaron de construir hospitales, yo tuve que construirlos en tiempo récord”, señaló Alberto Fernández en la charla.

“Lo que le debemos al peronismo es que estos tipos no vuelvan al poder porque ahora dicen explícitamente que van a terminar con la vacaciones, que hay que armar a la gente para que se defienda, eso es lo que debemos evitar", agregó.

Economía: inflación y deuda

En el plano del plan económico, el Presidente volvió a resaltar que “tenemos 30 meses consecutivos de crecimiento formal”, al mismo tiempo que reiteró que el Gobierno, a través de las medidas del ministro de Economía Sergio Massa, “está haciendo todos los esfuerzos” para bajar la inflación.

En el contrapunto con Macri, Fernández recordó este domingo que "cuando la pandemia se desató, Macri me dijo que no pare la economía, que se mueran los que tengan que morir”, expresó.

“Yo le dije que la economía se recupera, las vidas no. Y tuve razón", señaló el mandatario. Por otra parte, también opinó sobre la deuda de Argentina con el FMI, donde señaló la necesidad de quita de sobretasas para que la economía del país puede crecer.

Allí comparó la situación de Argentina con la de Ucrania, ante el FMI. "Europa apoya a Ucrania de una forma relativa, le mandan armas pero no tropas, ayudan con préstamos del FMI", indicó el mandatario.

"Ucrania y Argentina son los países más endeudados con el FMI, pero ambos pagamos sobretasas. ¿Por qué no nos quitan las sobretasas si quieren ayudar?", cuestionó Fernández.

Política exterior: Biden y Putin

El Presidente destacó que el reciente encuentro con su par de Estados Unidos, Joe Biden, "fue una buena reunión, muy necesaria, inusual, que tuvo una cosa diferente, en la que él (Biden) dedicó un tiempo a hablar conmigo y mucho tiempo a sentar la plana mayor de su Gobierno con la plana mayor de mi Gobierno", detalló.

"Hablamos de como Estados Unidos puede ayudar a la Argentina. Entiende lo que me pasa porque a él le pasó lo mismo y me lo recuerda cada vez que me ve", dijo Alberto Fernández en la entrevista este domingo.

Reveló así que durante el encuentro con Biden, hubo coincidencias al comparar a Mauricio Macri con otro expresidente, Donald Trump: "Tiene en claro las similitudes entre (Mauricio) Macri y (Donald) Trump, el vínculo que tienen; entiende que la deuda que tiene Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri”, aseguró.

Resaltó así la colaboración del mandatario de Estados Unidos para ayudar a la Argentina. "Dio instrucciones delante nuestro para que se atiendan nuestros problemas; tenemos un 2023 complicado por la sequía, tenemos que pasar este año y para eso necesitamos ayuda de los fondos crediticios", añadió Fernández.

Luego, Alberto Fernández le dedicó un párrafo aparte a su par de Rusia, Vladimir Putin, de quien se sintió “decepcionado” por haber cambiado su palabra de no iniciar la guerra en Ucrania.