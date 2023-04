Qué hay detrás de la salida de Antonio Aracre del Gobierno

"A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata", publicó Aracre, quien había asumido en el cargo el pasado 1 de febrero.

Dicha filtración molestó al Jefe de Estado, quien consideró que la jornada económica se vio agitada por el accionar del exCeo, a quien no le creyó.

La práctica del off the record se convirtió para el Gobierno de Alberto Fernández en una batalla que le costó al Presidente perder a sus más íntimos colaboradores. No obstante, el caso de Aracre tiene la particularidad de que el exempresario nunca fue aceptado por funcionarios como el ministro de Economía Sergio Masa, o el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

En marzo, Aracre se refirió a la necesidad de un desdoblamiento cambiario, lo que molestó a Massa, quien estaba en Panamá cuando se enteró.

Otro de los motivos de discordia fue cuando el exCeo habló de la necesidad de discutir una reforma laboral y el kirchnerismo salió a cruzarlo. En esa oportunidad, el exjefe de asesores aclaró que hablaba en nombre propio y no en representación del Gobierno.