Alerta en ANSES por "motosierra" al personal y afectación de fondos para jubilados

Hay alerta la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la posible interrupción en la prestación de servicios . El organismo atraviesa una crisis cruzada por la reducción de la planta de trabajadores y la afectación de sus fondos a partir de la aprobación de la reforma laboral de Javier Milei .

Desde la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) advirtieron que el régimen de retiro voluntario que se impulsa el gobierno de Javier Milei en ANSES forma parte de "un proceso de reducción de la planta del organismo y de debilitamiento de su capacidad operativa".

La iniciativa quedó establecida mediante la resolución 68/2026 q ue crea el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) . El mecanismo permite que empleados del organismo acuerden la finalización definitiva de su relación laboral por mutuo acuerdo .

A esa medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial , se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos en pymes y grandes empresas con recursos de la seguridad social. Es que el proyecto de reforma laboral aprobado por el Congreso en sesiones extraordinarias establece una reducción de hasta 3% en las contribuciones patronales al SIPA para financiar el nuevo FAL lo que implicaría una pérdida para la Seguridad Social de hasta USD 4.700 millones anuales.

La nueva reforma laboral destina una porción de las contribuciones que las empresas hacían a la seguridad social (ANSES) para financiar el fondo de despidos , lo que representa una reducción de recursos para la caja jubilatoria. A ese desfinanciamiento del organismo se suma ahora la reducción de personal a través del los retiros voluntarios que afectarán la capacidad operativa del organismo.

“El retiro voluntario no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”, afirmó Fabián Montaño, secretario general de APOPS. Desde la organización gremial explicaron que este tipo de iniciativas apunta principalmente a incentivar la salida de trabajadores y trabajadoras con mayor antigüedad y experiencia, lo que impacta directamente en el funcionamiento del organismo.

Golpe a los jubilados

La medida se inscribe dentro de las políticas de reorganización administrativa impulsadas por el Ejecutivo y sigue lineamientos de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda. El programa alcanza a trabajadores de ANSES que cuenten con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo. La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, que deberá llevar adelante los procedimientos operativos y aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación que firmarán los empleados.

El plan forma parte de la estrategia del Gobierno para avanzar con la reducción de personal en organismos públicos, en el marco del proceso de reorganización del Estado que el Poder Ejecutivo viene impulsando durante el primer trimestre del año.

“ANSES funciona todos los días gracias al trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen la atención en todo el país. Cuando se empuja la salida de quienes tienen más experiencia, lo que se pierde es capacidad institucional, conocimiento acumulado y equipos de trabajo que sostienen políticas públicas complejas”, sostuvo Montaño.

El ajuste de Javier Milei

Para el dirigente sindical, la pérdida de saberes técnicos y trayectoria no es un dato menor, ya que afecta áreas estratégicas del organismo y debilita su capacidad para garantizar prestaciones, asesoramiento y atención de calidad a millones de argentinos. “Cuando se debilita ANSES no se trata solamente de un problema laboral. Estamos hablando de la institución que administra el sistema previsional y múltiples políticas sociales. Si se reduce su capacidad operativa, lo que se resiente es la capacidad del Estado para garantizar derechos”, remarcó.

Desde APOPS también advirtieron que la reducción de personal no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una orientación más amplia de achicamiento del Estado y de debilitamiento del rol de la previsión social pública. “Estas políticas buscan disminuir hoy la presencia del Estado para condicionar mañana el alcance y la eficacia del sistema previsional. Cuando se achica ANSES, se debilita el sistema previsional y se ponen en riesgo derechos fundamentales de nuestro pueblo”, concluyó Montaño.