Un empresario indio con más de 200 joyerías globales espera que el oro extienda escalada: los motivos

El empresario Joy Alukkas mantiene en inventario alrededor de 16.000 kilos de oro, entre joyas y lingotes.

Las apuestas por el oro como reserva de valor siguen activas.

El empresario indio Joy Alukkas , uno de los mayores comerciantes de oro del mundo y poseedor de una fortuna de u$s6.000 millones, cree que el metal precioso todavía tiene margen para seguir creciendo en los próximos años a pesar de las fuertes subas recientes.

Su visión no es menor: el fundador del grupo Joyalukkas Group controla una red internacional de casi 200 joyerías y mantiene en inventario alrededor de 16.000 kilos de oro, entre joyas y lingotes, distribuidos en sus tiendas de Asia, Medio Oriente y EEUU.

Según el empresario, el contexto global sigue siendo favorable para el metal dorado , considerado históricamente un refugio de valor en períodos de incertidumbre.

En su opinión, los inversores continuarán recurriendo al oro mientras persistan los riesgos geopolíticos y económicos que hoy dominan la escena internacional.

Alukkas sostiene que las tensiones globales suelen impulsar la demanda del metal , ya que los inversores buscan activos más seguros cuando crece la volatilidad.

En ese sentido, los episodios recientes en Medio Oriente reforzaron el atractivo del oro como resguardo financiero frente a los shocks geopolíticos.

A este factor se suma la incertidumbre macroeconómica. El magnate considera que, mientras no se observe una mejora clara en la economía global, es poco probable que el precio del oro sufra una corrección significativa.

Por este motivo, para los próximos dos o tres años, anticipa un escenario de subas graduales, aunque con episodios de volatilidad en el corto plazo.

La tendencia reciente del mercado respalda, al menos parcialmente, esta visión. El oro registró un fuerte rally en el último año y llegó a subir más de 75%, alcanzando máximos históricos y superando los u$s5.000 por onza en algunos momentos de 2026.

Precios al alza

Para Alukkas, además, existe un factor estructural: la demanda global de joyería y de oro físico se mantiene sólida, especialmente en mercados con una fuerte tradición cultural de consumo del metal. India sigue siendo el principal mercado de su compañía, seguido por los Emiratos Árabes Unidos y EEUU.

Sin embargo, el alza de precios también tiene efectos en el negocio. Con el oro más caro, los consumidores tienden a optar por joyas más livianas o piezas de menor tamaño, ya que el costo de las piezas pesadas se vuelve prohibitivo para muchos compradores.

El propio empresario reconoce otro desafío, y es que reemplazar el stock de oro es cada vez más costoso. A medida que el metal sube, aumenta el capital necesario para reponer inventario, lo que presiona las necesidades de financiamiento del negocio.

Aun así, Alukkas mantiene una postura optimista. Su grupo, que nació hace siete décadas como una pequeña joyería familiar en Kerala, hoy opera en 12 países y planea seguir expandiéndose con nuevas tiendas en mercados como Canadá y Nueva Zelanda.