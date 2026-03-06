Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner pidió frenar el decomiso de 19 propiedades + Seguir en









Los abogados de la expresidenta solicitaron que no se avance con la confiscación de una serie de bienes que se encuentran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia.

La exmandataria busca que se retire de la lista de posibles bienes a embargar a una serie de propiedades de sus hijos.

En el marco de la causa Vialidad por la que cumple una condena en prisión domiciliaria, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió frenar el decomiso de 19 propiedades que se encuentran a nombre de sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia. Los inmuebles están ubicados en la provincia de Santa Cruz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La defensa de quien fuera dos veces jefa de Estado y vicepresidenta de la Nación argumenta que se trata de un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”.

Desde lo económico, la suma asciende a $684.990.350.139,86. En esta parte del caso se juega el destino de 111 bienes de la expresidenta y sus hijos, pero también del dueño de “Austral Construcciones”, el empresario Lázaro Báez, y de diversas compañías, entre ellas el hotel Los Sauces.

También fueron procesados los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe. También fueron procesados los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe. Causa Vialidad: el fiscal pidió rechazar el planteo y avanzar con el decomiso El fiscal Mario Villar tomó la requisitoria y solicitó ante la Cámara Federal de Casación rechazar los recursos planteados por los abogados y, por consiguiente, solicitó avanzar con el proceso de confiscación de más de 100 bienes de la familia Kirchner.

La sala IV del máximo tribunal penal federal había previsto una audiencia para este viernes a las 11, pero no se llevó a cabo porque las partes involucradas decidieron presentar “breves notas”.

De esta manera, la exposición oral no se concretó, por lo que ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña definirán cuáles serán las condiciones para resolver el caso. La orden de decomiso se dictó el 18 de noviembre del año pasado. La medida había sido tomada por parte del Tribunal Oral Federal 2, luego de que Casación confirmara la actualización de los $685 mil millones a decomisar.