La Justicia embargó por $31 millones a la diputada libertaria Lorena Villaverde en otra causa por venta de terrenos

Una jueza de San Antonio Oeste resolvió dictar una resolución en el marco de una demanda por daños y perjuicios. En diciembre, otro magistrado ordenó embargarle la dieta en una causa similar.

La Justicia de Río Negro le impuso un nuevo embargo por $31 millones a la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde , en el marco de una causa por daños y perjuicios por la compraventa de un terreno.

En diciembre pasado, le dictaron una medida similar por $40 millones en otro expediente. La legisladora trae consigo un historial en la Justicia que incluye un expediente por tenencia de estupefacientes en EEUU, hecho por el cual optó por no asumir su banca en el Senado.

La jueza en lo Civil, Comercial y de Minería de la localidad de San Antonio Oeste, Vanessa Kozaczuk, decretó la medida como respuesta a una demanda que promovió Alejandro Kanjer, un damnificado por los negocios inmobiliarios de la diputada. El hombre adujo haber firmado un contrato para adquirir un terreno en Tajamar, propiedad de Villaverde, pero por una serie de incumplimientos resolvió ir a la Justicia.

El demandante planteó en sede judicial que efectuó una serie de transferencias en favor del emprendimiento inmobiliario bajo un compromiso de la contraparte de realizar obras en el terreno. Pero decidió frenar los pagos luego de constatar que las tareas de infraestructura pactadas no se concretaban. A través de sus abogados Juan Ignacio Santos y Verónica Arizcuren, Kanjer denunció también que no pudo avanzar en la escrituración de su lote..

Según informó el sitio Tiempo Argentino, la magistrada resolvió el miércoles hacer lugar al planteo del demandante. “Observo procedente la medida por lo que de conformidad con lo establecido (…) trábese embargo sobre los saldos acreedores que tenga o llegare a tener depositado la parte demandada María Lorena Villaverde” , señala la medida. El embargo trazado a la diputada es de $31.549.088,95.

La medida abarca a las cajas de ahorro y cuenta corriente, créditos, títulos públicos y/o privados, pagarés, plazos fijos, disponibilidades derivadas de acuerdos y cualquier otro concepto en moneda nacional o extranjera, pero exceptúa a su sueldo como diputada nacional.

Embargo preventivo de la dieta de Lorena Villaverde por $41 millones

En diciembre, la Justicia de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada Villaverde por daños y perjuicios a raíz del incumplimiento en la entrega de otro terreno del mismo emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en la ciudad rionegrina de Las Grutas.

El embargo fue dispuesto por el juez civil Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche. Así, el mismo busca cubrir la suma de $40,5 millones, lo reclamando en la demanda por el damnificado.

La Justicia dispuso una medida cautelar en el marco de un litigio civil y ya notificó a la Cámara de Diputados para que se mantengan las retenciones necesarias hasta alcanzar el monto fijado en la resolución. El juez fundamentó la decisión en la existencia de condiciones legales suficientes y en el “riesgo que implicaría la demora” en el avance del proceso.

Lorena Villaverde José Luis Espert Lorena Villaverde junto a José Luis Espert.

La demanda tiene como eje el emprendimiento Tajamar donde durante 2020 se ofrecieron terrenos bajo la modalidad de pago en cuotas. Según surge del expediente, los reclamos se originan en presuntos incumplimientos vinculados a la ejecución y entrega de la infraestructura comprometida.

En los últimos meses, luego del escándalo y la renuncia de José Luis Espert por sus vínculos con el narcoempresario Fred Machado, la diputada libertaria estuvo en el centro del foco por señalamientos sobre su prontuario judicial. En diciembre, Villaverde renunció a asumir su banca en el Senado para no ser "usada" contra el Gobierno, en el marco de una fuerte avanzada en favor de la impugnación de su banca. Luego amagó a hacer lo mismo con su escaño en Diputados, aunque finalmente dio marcha atrás.

Las objeciones contra su persona se apoyan en antecedentes judiciales que volvieron a tomar estado público. Entre ellos, se menciona una causa vinculada a tenencia de estupefacientes en Estados Unidos durante el año 2002, por la cual no registra condena, además de presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, primo de Machado.