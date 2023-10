Ramiro Marra denunció "persecución política" por la denuncia de Alberto Fernández

A raíz de eso, apuntó contra Santoro y contó que no lo saludó porque "no le da la cara". "Entiendo que me haya esquivado porque hoy recibí mi primer denuncia penal, recibí una persecución política", argumentó. En ese sentido, quiso diferenciarse de su rival por la jefatura de Gobierno y señaló: "Mis propuestas son totalmente distintas, excepto la que me copió: la de los subtes. Yo presenté un proyecto de ley y después fue y dijo 'subte 24 por7'".