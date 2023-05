¿Recoge el guante? Wado de Pedro dijo que pertenece a "una generación que está tomando protagonismo"

Las declaraciones del ministro se producen luego de que ayer, en una entrevista con C5N , la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las próximas elecciones y expresara su deseo de que "los hijos de la generación diezmada tomen la posta", lo que alentó las versiones sobre una posible precandidatura del ministro del Interior.

"Soy miembro militante peronista de una fuerza política y estaré a disposición de lo que nuestro pueblo diga, y desde el lugar que me toque, trabajaré por una Argentina justa, libre y soberana con trabajo e industrias nacionales. Cuando el peronismo organice su fuerza, con PASO o sin PASO, no tengo dudas que empezando de abajo vamos a crecer pasito a pasito", dijo De Pedro, que estuvo acompañado por la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

Y luego agregó: "Cristina dice siempre que a este mundo nuevo le hacen falta ideas nuevas, así que soy parte de una generación que tiene ganas de rescatar los mejores valores de los últimos 40 años, los que nos permiten convivir, los que nos permiten respetarnos".

"La intención es rescatar de cada una de los gobiernos o experiencias sociales que hubo los mejores valores para construir una Argentina que funcione", completó.

De cara a la próxima campaña electoral, De Pedro sostuvo que "hay que decir lo que se siente, lo que se piensa, no mentir, no prometer y no hacer marketing".

"Si vas a enamorar a alguien disfrazado de algo que no sos, quizás dure poco. Tiene que ver con un modelo, un proyecto, un programa. Cristina habla que los próximos gobiernos tienen que tener un fuerte contenido porque venimos de años en el que el marketing, el eslogan, la TV, las redes sociales tuvieron mucho protagonismo y confundieron mucho, y a la hora de gobernar faltaron propuestas", remarcó.

"Hay que enamorar con un proyecto, con un programa con ideas claras y después llevarlo adelante con mucha fuerza y con muchas convicciones", concluyó.

Cristina manifestó su deseo de que "los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta"

En una entrevista que brindó el jueves a la señal C5N, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue consultada sobre cuál será su rol en los próximos comicios, en alusión a un eventual rol de armadora política: "Este año voy a cumplir el papel de siempre. El de una militante política para que lo que considero que es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase", sostuvo.

En cuanto a qué espera para los próximos tiempos, manifestó su deseo de que "los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta", en una frase que fue leída como un espaldarazo a dirigentes de alrededor de 45 años como el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, quien además es precandidato presidencial.