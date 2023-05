Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

El boletín de calificaciones de Manes: aplazos para y baja nota para Larreta y Macri

En una entrevista brindada a Jonatan Viale en Radio Rivadavia, Facundo Manes aplazó la administración encabezada por el presidente Alberto Fernández y a su vice Cristina Kirchner, con un 1, y se mostró más benevolente con el ministro de Economía, Sergio Massa, al que le otorgó un 3.

"Fue una irresponsabilidad total", se despachó en referencia a la gestión del jefe de Estado y cargó contra la exmandataria al subrayar que "tuvo el poder para cambiar la argentina hacia la modernidad y lo desaprovechó".

El gobernador Axel Kicillof varió en las notas ya que pasó de la calificación mínima, atribuida en pandemia, a un 3 por "mantener diálogo con intendentes que no son de su sector".

Sus compañeros de Juntos por el Cambio tampoco se salvaron de recibir bajas evaluaciones. Para Manes, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta gestionó para un 5, ya que considera que la Ciudad "debería ser una de las ciudades del conocimiento".

De la misma forma, el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron un 5: "Sino no estaría yo acá. Lo que fracasó es la política. La democracia no nos dio prosperidad y desarrollo"