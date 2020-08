Primera rendición en el proyecto

El resto de los cambios pueden calificarse de cosméticos. Así, el régimen penal juvenil tendrá competencia exclusiva; los sorteos de causas serán grabados; se incluyeron retoques en los concursos; y mantener la exclusividad para las secretarías que tienen competencia en DD.HH. Que no haya cambios de fondo adicionales tiene una explicación: no es lo único que está dispuesto a ceder el Gobierno de cara a Diputados, donde el trance es más difícil. El cálculo presupuestario es otro ítem sujeto a modificaciones. $1939 millones de pesos adicionales suena a cálculo conservador. Esa cifra trepará por el simple hecho de que tendrán que crear más fiscalías para balancear que el proyecto no parece estar adaptado al sistema acusatorio.