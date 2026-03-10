Irán publicó un video versión "lego" de la guerra contra EEUU e Israel + Seguir en









El Régimen Islámico difundió una animación que parodia al presidente de EEUU. Washington también publicó videos de propaganda.

El video iraní recrea la guerra con figuras de Lego y apunta contra Trump y Netanyahu.

En un curioso posteo vía redes sociales, Irán retrató este martes la guerra con EEUU e Israel en un video con Legos. El video inicia con el presidente de EEUU, Donald Trump, revisando los "Epstein Files" (El expediente Epstein), por el caso que vincula al republicano con el financista pedófilo Jeffrey Epstein. Tras enojarse por lo que encuentra allí, la minifigura que retrata a Trump apreta un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil contra un aula, en referencia al escandalo por un ataque estadounidense contra una escuela iraní, que dejó más de 150 muertos, en su gran mayoría niñas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes también recuerdan a otros posteos del Régimen Islámico durante la "Guerra de los 12 días" durante el año pasado. Allí, sugerían la destrucción del Estado de Israel, como también en este caso. Esta vez se agrega un retrato de minifigura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estresado por nuevos ataques de Irán. También se puede observar un retratado del estrecho de Ormuz, hoy dominado en su totalidad por Irán, lo que continua aumentando el precio del petróleo.

fQfD3u8lS7KuVJUA Los videos de "guerra psicológica" que posteó la Casa Blanca Si bien Irán acostumbra ha realizar estas formas de "propaganda" o "guerra psicológica", es algo que comparten ambos bandos. EEUU, por su parte, posteo estos días dos igual de increíbles videos. Primero, un video que junta recortes de otras grandes películas de Hollywood, que incluyen tomas de Avengers, Corazon Valiente, Top Gun o Una Guerra de Película. Esta última, protagonizada por Ben Stiller, que se pronunció en contra del uso de su película para propaganda política.

“Nunca nos dieron permiso y no tenemos ningún interés en ser parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”, escribió el actor en sus redes sociales.

El domingo. otro video posteado por la cuenta de X de la Casa Blanca sacudió las redes. Allí, se puede observar ejecuciones de guerra de EEUU en Irán, desclasificadas para la ocasión, con un recorte del videojuego "GTA San Andreas". La escena del videojuego es un meme famoso en redes, en el que el protagonista del videojuego, CJ, dice "Oh Shit, here we go again" (Oh mierda... aquí vamos de nuevo). Mientras aparece unas 3 veces repetido el recorte, los bombardeos se hacen presentes en el video.