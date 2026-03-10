La historia de amor de Disney + basada en un romance real que se convertirá en tu nueva adicción + Seguir en









La plataforma agregó una ficción que cuenta desde adentro una de las relaciones que siguió todo un país.

La serie que no te va a dejar despegarte del sillón. Imagen: Freepik

Las plataformas siguen apostando por historias basadas en hechos reales, y una de las más comentadas del momento llegó recientemente al catálogo de Disney +. Se trata de una serie dramática que reconstruye uno de los romances más famosos de Estados Unidos, mezclando amor, fama y la presión constante de los medios.

La ficción se llama Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una miniserie que revive la intensa relación entre el heredero de una de las familias políticas más influyentes del país y una ejecutiva del mundo de la moda que se convirtió en un ícono de estilo en los años 90.

Love Story Una de las relaciones más mediáticas de los 90 llegó a la plataforma de Disney + en forma de serie. Imagen: Disney De qué trata Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette La serie sigue la historia de amor entre John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy, y Carolyn Bessette, una ejecutiva de la marca Calvin Klein que captó rápidamente la atención del público por su elegancia y personalidad. Su romance se transformó en uno de los más mediáticos de la década de 1990.

A lo largo de los episodios, la trama muestra cómo la pareja intenta sostener su relación mientras enfrenta la enorme presión de la fama, el constante interés de la prensa y las expectativas que rodeaban al heredero de la familia Kennedy. La serie también reconstruye distintos momentos clave de su relación, desde el inicio del romance hasta su matrimonio.

La producción, creada por Ryan Murphy, retrata el impacto que tuvo la exposición mediática en sus vidas y cómo el romance terminó marcado por la tragedia tras el accidente aéreo de 1999 en el que murieron Kennedy, Bessette y la hermana de ella.

Disney+: tráiler de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Embed - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette | Official Trailer | FX Disney+: elenco de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Paul Anthony Kelly (John F. Kennedy Jr.)

Sarah Pidgeon (Carolyn Bessette-Kennedy)

Naomi Watts (Jacqueline Kennedy Onassis)

Grace Gummer (Caroline Kennedy)

Leila George (Kelly Klein)

