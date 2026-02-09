Quiénes pueden recibir su depósito de ANSES a través de una billetera virtual + Seguir en









El organismo amplió las alternativas de cobro digital para determinados programas sociales y asignaciones.

El trámite se realiza de forma completamente digital y puede modificarse en el futuro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), avanzó con un esquema que habilita el cobro de ciertos beneficios mediante billeteras virtuales. La medida apunta a simplificar el acceso al dinero y a ofrecer una alternativa al circuito bancario tradicional.

El alcance de esta modalidad no es generalizado. La decisión se concentra en programas sociales y asignaciones, donde la digitalización permite acelerar la acreditación y facilitar el uso cotidiano de los fondos. En paralelo, el organismo mantuvo sin cambios el esquema tradicional para los haberes previsionales, que continúan bajo un régimen diferenciado.

ANSES.jpg ANSES: prestaciones que se pueden cobrar a través de una billetera virtual La ANSES definió que pueden acceder al cobro digital los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar, el Programa Hogar y distintos pagos únicos, como los vinculados a nacimiento, matrimonio o adopción. En todos los casos, los montos y los calendarios oficiales permanecen sin modificaciones.

Esta modalidad busca mejorar la disponibilidad inmediata del dinero y ampliar las opciones de uso, ya que los fondos pueden destinarse a pagos electrónicos, transferencias o mantenerse como saldo digital. El objetivo es reducir traslados, filas y tiempos de espera, especialmente en regiones con menor infraestructura bancaria.

Las jubilaciones y pensiones contributivas siguen acreditándose en cuentas bancarias. El organismo sostiene esta exclusión por condiciones operativas específicas y por la necesidad de sostener controles diferenciados sobre prestaciones de mayor volumen dentro del sistema previsional.

MI ANSES.webp Mi ANSES: cómo seleccionar la forma de cobro Paso a paso para poder realizar el trámite desde la plataforma: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social , desde una computadora o un teléfono móvil.

Seleccionar la prestación correspondiente dentro del perfil personal y optar por la modalidad de cobro mediante billetera virtual .

Confirmar los datos personales y la elección del medio de pago , paso necesario para que el cambio quede registrado en el sistema.

Esperar el próximo período de liquidación, momento a partir del cual los fondos comenzarán a acreditarse bajo la nueva modalidad.

