Renunció funcionario clave de Patricia Bullrich y pidió "respeto y federalismo"

García de Luca adujo ante Patricia Bullrich que al Gobierno le falta "respeto a los gobernadores, responsabilidad y federalismo". Y le agradeció a la Ministra la oportunidad brindada en una conversación que tuvieron anoche donde el ahora ex funcionario le adelantó su renuncia. No sólo no hay incorporaciones del PRO al gabinete, directamente hay renuncias del partido amarillo.