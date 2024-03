Renunció pero Milei lo mantiene como rehén del Estado

Se trata del secretario de Vivienda Héctor Lostri, aportado por el macrismo, quien revive el periplo de su primer jefe libetario, Guillermo Ferraro, quien tras salir eyectado en enero le tomaron la renuncia recién en marzo. La paradoja de la libertad del mercado laboral que no aplica a la Casa Rosada.

Los crujidos al interior de la administración de La Libertad Avanza , sumados a la escasez de cuadros técnicos para ocupar posiciones en el organigrama estatal, llevó a Javier Milei a mantener casi como rehén de la gestión pública a otro funcionario, que quiere renunciar pero no lo dejan.

Héctor Lostri, secretario de Vivienda y uno de los aportes de Mauricio Macri al armado libertario, asumió el cargo en diciembre, pero recibió ofertas del sector privado y desea dejar las fuerzas del cielo para volver al mundo corporativo. Paradojalmente, la mano invisible y la autorregulación del mercado laboral no parecen aplicar para el Presidente cuando se trata de retener, aún a disgusto, a la tropa propia.

Lostri, arquieteco, se había desempeñado en la cartera de Planeamiento Urbano durante la gestión de Macri (Mauricio) en la Ciudad. Y en tiempos de Cambiemos, durante la Presidencia del jefe del PRO, fue interventor de Fabricaciones Militares en 2016 y embajador en Paraguay, entre 2017 y 2019. “Está atrapado por Milei, como no tienen gente, no le toman la renuncia”, dicen en la Casa Rosada, y repasan las dificultades de conseguir directores, secretarios y hasta cargos menores. “Algunos no llegan a asumir y renuncian”, dicen. Lostri deshoja margaritas a la espera de que le quiten las esposas y pueda correr hacia la libertad del universo de las empresas.