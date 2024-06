Represión en el Congreso: Servini liberó a 11 de los 16 detenidos que aún estaban presos

Los liberados se suman a los 17 que ya habían sido dejados en libertad en la madrugada del sábado, tras tomarles declaración indagatoria.

Pese al pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien había solicitado que recapturaran a 14 de los 17 liberados durante el fin de semana por la “gravedad de los sucesos investigados”, Servini decidió actuar de manera contraria y avanzó con la excarcelación de 11 personas más. El fiscal había argumentado que todavía estaba pendiente el análisis de celulares y de los registros fílmicos.

Multitudinaria movilización pidiendo por la liberación de los detenidos

La decisión de la jueza se dio a conocer luego de una multitudinaria movilización en el centro de la ciudad para reclamar por la liberación de los detenidos.

Alrededor de las 17, a Plaza de Mayo llegaron miles de manifestantes para acompañar a los familiares de las 33 personas detenidas en los alrededores del Congreso el 12 de junio pasado, quienes reclaman la liberación de todos los presos y el cierre de las causas por supuesto "terrorismo".

Plaza de Mayo - Libertad Detenidos Congreso.jpeg

Durante el acto no hubo oradores ni se leyó un documento. El pedido y la denuncia eran claras. Se resumió en tres consignas: libertad a las y los detenidos por la ley Bases, cierre de todas las causas por luchar y cese de las persecuciones.

El reclamo lo realizaron ante un nuevo gran despliegue de las fuerzas de seguridad que vallaron la Casa Rosada desde temprano. El portavoz presidencial había sugerido otra cosa. "No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación", dijo en su habitual conferencia de prensa.