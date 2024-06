Represión en el Congreso: Una multitud en Plaza de Mayo pidió la liberación de todos los detenidos

El reclamo lo realizaron ante un nuevo gran despliegue de las fuerzas de seguridad que vallaron la Casa Rosada desde temprano. El portavoz presidencial había sugerido otra cosa. "No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación", dijo en su habitual conferencia de prensa.

Entre otros organismos de derechos humanos, participaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos por Razones Políticas, HIJOS y el CELS. También hubo agrupaciones políticas de Unión por la Patria, partidos de izquierda y movimientos sociales. También personas sueltas y amigos y amigas de los detenidos.

Unión por la Patria denunció a Patricia Bullrich por el ataque que sufrieron sus diputados frente al Congreso

image.png Diputados de Unión por la Patria durante la conferencia de prensa donde explican la denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. @Diputados_UxP

Diputados de Unión por la Patria encabezaron este martes una conferencia de prensa donde detallaron la denuncia por la represión que sufrieron los miembros del bloque por parte de las fuerzas federales encargadas del operativo de seguridad.

Concretamente, la denuncia penal está siendo representada por el abogado Alejandro Rúa y apunta contra la ministra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad Vicente Barreiro y el titular de la Prefectura Naval Guillermo Giménez Pérez, a los que se los acusa de "tormentos", "vejámenes", "privación ilegítima de la verdad", "abuso de la autoridad" y "violación de los deberes de funcionarios públicos". La causa quedó en manos del fiscal Ramiro González y el juez Ariel Lijo.

Según calificó Germán Martínez -presidente del bloque peronista en Diputados- en el inicio del encuentro, la acción policial se enmarca en "la represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales". "Quieren establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina", agregó.