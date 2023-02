Ricardo Alfonsín volvió a cuestionar la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio

La crítica de Ricardo Alfonsín

"Que el principal socio del frente que integra tu partido proponga sumar a otro con el que el tuyo tiene profundas, graves e insalvables diferencias, ¿no debería hacerte pensar si hay razones políticas válidas para continuar aliado con el socio que hizo la propuesta?", escribió Alfonsín en su cuenta de Twitter.

Ante las especulaciones sobre un futuro acuerdo entre el espacio de Milei y JxC, el embajador en España reflexionó sobre si el radicalismo debe continuar encuadrado en esa alianza opositora.

El dirigente radical, ya había expresado su descontento ante versiones de una posible incorporación de La Libertad Avanza a las filas de JxC en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de disputar la gobernación bonaerense en los comicios de este año.

En esa oportunidad, Alfonsín expresó también en Twitter: "Pero cuál es el límite? Qué quieren hacer con el partido? En qué lo quieren convertir?" y pidió que no "invoquen más" a referentes históricos del radicalismo en esas especulaciones.

Guiño

En tanto, este fin de semana, el diputado y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, ratificó su voluntad de ser candidato a gobernador de la Provincia y no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con Juntos por el Cambio para enfrentar al oficialismo.

"Yo iré a internas o no dependiendo si hay alguien interesado en participar de internas y si las cosas que vamos a discutir en la provincia son las mismas", sostuvo Espert.

Consultado sobre la posibilidad de una alianza con Juntos por el Cambio, indicó que "nos podemos poner a conversar" en caso de que haya "acuerdo sobre el programa de reformas que hay que hacer para el bienestar de los bonaerenses".

Sin embargo, aclaró que por el momento "no sé qué propuestas tiene Santilli para la provincia, o Ritondo, o el Mago sin Dientes" y que "no me voy a presentar en una PASO con un espacio solo por derrotar al kirchnerismo".

En ese sentido, consideró que "hasta ahora, no hubo nada más funcional al kirchnerismo que el gobierno de Cambiemos" y que "lo que más le allanaron el camino al kirchnerismo en el 2019 fueron los del gobierno previo".