Cafiero blindó gestión, cruzó a la oposición y habló sobre Venezuela

El funcionario también detalló que “se tiene proyectado invertir el 6,9% del PIB -en referencia al Producto Bruto Interno- en políticas de alivio para tratar de detener la caída que implica la crisis global de la pandemia”, y agregó: “Se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de cuidados intensivos en el país, lo que representa un aumento del 41% en sólo cuatro meses, se adquirieron más de 4.000 respiradores y 15.000 recursos didácticos a través de la plataforma ‘Seguimos Educando’”.

Por otra parte, Cafiero resaltó que “el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) llegó a 338.000 empresas empleadoras, con más de 2,8 millones de trabajadoras y trabajadores beneficiados en cinco rondas; se aprobaron más de 550.000 créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, por $64.000 mil millones; y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llegó a casi nueve millones de personas.”

Contra la oposición

Ante una pregunta de la senadora radical Pamela Verasay sobre qué piensa el Gobierno con respecto a la oposición, Cafiero señaló: “Si no baja los decibeles y no se aleja del camino del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria”. También manifestó: “Esta suerte de ‘terraplanismo’ político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Este ‘terraplanismo’ político que quiere discutir sobre valores democráticos, sobre libertades y hasta incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas. Me parece que no es el camino”.

Venezuela

Tras horas de incertidumbre en el Gobierno por la postura del Estado argentino con respecto a informes sobre múltiples violaciones de derechos en Venezuela, Cafiero sostuvo: “Argentina ratificó la decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y en cualquier gobierno, no hay distancia ni diferencia con lo que se vino haciendo siempre”, en base a lo ocurrido con el informe Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El jefe de Gabinete luego dijo: “También nos preocupan los Derechos Humanos en la región, en países como Bolivia, Colombia o la población afroamericana en los Estados Unidos. Además, seguiremos reafirmando que las decisiones de bloqueo o intervenciones nunca son el camino y siempre vamos a estar enfrente de ese tipo de planteos”.

Por último, Cafiero defendió el trabajo del embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, quien había sido blanco de las críticas de la oposición por haber evitado respaldar el informe Bachelet. “Estamos conformes con su tarea, no está bajo ningún estudio su funcionamiento ni su cargo. Quiero desmentir eso”, afirmó.

Sesión

La Cámara alta sesionará durante la tarde de hoy para avanzar con un ramillete de pliegos judiciales que empuja el kirchnerismo, los cuales ya cuentan con los dictámenes de la comisión de Acuerdos del Senado.

Además se debatirá la denominada “Ley Yolanda” -programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible destinado a las personas que se desempeñen en la función pública-, modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), y la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado.