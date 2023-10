Schiaretti desafió a Massa, Bullrich y Milei en la previa del debate presidencial

La alusión sobre "el fracaso" de Schiaretti apuntó a los candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich . Insistió en que "podemos ser un país normal" y renovó así el pedido de voto a la gente, en las redes sociales.

Elecciones 2023: Randazzo habló en la previa del debate presidencial

Por su parte, el compañero de fórmula de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, habló con CNN Radio este sábado, en la previa del debate presidencial. Manifestó que el 22 de octubre "debería tener un efecto electoral", tras los casos de Insaurralde y Chocolate Rigau.

"No sé si para perder o no. Pero tiene que haber un castigo. No da todo lo mismo. Somos un país de adolescentes. Porque, por supuesto, acá hay interés en juego, en general", disparó el exministro del Interior. "La grieta ha sido un negocio en los últimos 20 años, abonado por las dos fuerzas políticas que buscaban resultados electorales por encima de los resultados vinculados a la gestión para mejorar la vida de la gente", agregó.

"En la Argentina hay un sistema de complicidad y una crisis moral porque nadie dice esto a su vez estimula que la idea que pueda existir de que gane Massa o pueda ganar fulano y se le da invisibilidad el tipo como Schiaretti. Yo me animo a discutir con cualquiera de quien es mejor candidato", desafió Randazzo.

Por útlimo, el compañero de fórmula de Schiaretti dijo cuáles son sus expectativas para el debate de esta noche: "Son muy buenas las expectativas para el debate. Primero, le respondo a aquellos que dicen que habló de Córdoba ¿de qué va a hablar? ¿de qué quieren que hable? La verdad es que a veces no entiendo el razonamiento de la gente ¿De qué hay que hablar?"", cerró.