Con una jugada de último momento, Martín Menem busca desactivar la sesión contra Manuel Adorni

LLA se comprometió a tratar el tema en comisión. Con esta promesa, los aliados no dan quorum al debate convocado por los opositores para este martes. El presidente de la Cámara baja gana tiempo, intenta salir de la parálisis parlamentaria y, de paso, incidir en el Senado, que sesionará este jueves para interpelar al ministro: ¿lo conseguirá?

Con una jugada de último momento, La Libertad Avanza busca desactivar la sesión impulsada por la oposición para este martes en la que apunta avanzar con la interpelación con posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Tras negociaciones a contrarreloj con los aliados, los libertarios habilitaron tratar el tema en comisión el martes 30 a las 15. El objetivo de Martín Menem , más allá de ganar tiempo y patear los proyectos contra el ministro coordinador para más adelante, es salir de la parálisis legislativa y avanzar con los proyectos impulsados por la Casa Rosada. ¿El Senado se hará eco o mantiene en pie la sesión prevista para este jueves ?

Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT y la Coalición Cívica pidieron una sesión para mañana a fin de avanzar con todos los proyectos que apuntaban contra al jefe de Gabinete, investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. La presión que puso el Senado con el mismo tema, tras acordar una sesión para este jueves con el mismo temario, hizo que los aliados en Diputados pusieran al oficialismo entre la espada y la pared , al alertarle a Menem que darían quorum en el recinto, salvo que hubiera una contrapropuesta. Finalmente, la contrapropuesta llegó y el quorum de 129 se aleja cada vez más para los opositores .

En concreto, el riojano impulsó una convocatoria para la semana que viene de la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz (LLA) para tratar en ese ámbito todos los proyectos contra Adorni. De esta manera, le dieron la excusa perfecta a los aliados –con el PRO y la UCR a la cabeza– de “bajarse” de la sesión de este martes .

Las expectativas de los impulsores de la sesión de este martes son poco ambiciosas . Dan por descontado que los votos para aprobar la interpelación con posible moción de censura no estarán. Por eso, el objetivo (de reunir el quorum) es forzar a las comisiones que deban tratar los proyectos a reunirse un día y horario específico para debatir y dictaminar los textos en cuestión.

En este contexto fue que los aliados aceptaron la propuesta libertaria . “Nosotros estábamos de acuerdo con el emplazamiento para que la comisión (de Asuntos Constitucionales) se reúna. Ahora, tenía más sentido por una cuestión de vinculación política que lo coordinemos con el oficialismo a que lo votemos con el kirchnerismo ”, explicaron desde el PRO.

Así, Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla y de muy buen trato con el oficialismo salió airoso: el bonaerense encontró una salida intermedia luego de que su par en el Senado, Martín Goerling, dijera que acompañaría sin medias tintas la interpelación contra el ministro coordinador.

Martín Menem quiere salir de la parálisis legislativa

La jugada de Menem implica matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, gana tiempo en favor de Adorni. Es que, si bien se convoca a la comisión para la semana que viene, lo cierto es que el oficialismo no tiene previsto dictaminar ese día. Sino que apenas se fijará “un plan de trabajo”, que podría incluir varias jornadas de exposiciones de expertos antes de despachar los dictámenes y que el tema quede listo para ser llevado al recinto. En cambio, si emplaza la oposición, le fijaría un plazo a la firma del dictamen.

Martín Menem Sesión Diputados Menem apunta a reactivar el Congreso en medio de la parálisis por el Caso Adorni. Mariano Fuchila

La excusa que encontraron en el oficialismo para llevar el tema a comisión es que se trataría de la primera vez desde que se creó la figura de jefe de Gabinete (en la Constitución del ‘94) que el Congreso aplique una moción de censura. Y quieren ser cuidadosos, “serios” y evitar sentar un mal precedente.

En este sentido, buscan desmarcarse del Senado, donde el peronismo, los aliados y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron llevar el tema al recinto sin siquiera pasar por dictamen de comisión. La lectura que hicieron en la Cámara alta es que el artículo 101 de la Constitución no prevé esa instancia para las interpelaciones al jefe de Gabinete.

En segundo lugar, Menem busca salir de la parálisis legislativa en la que se encuentra la Cámara baja. Las intenciones del riojano eran (y siguen siendo) sesionar este miércoles para avanzar con la aprobación del Súper RIGI y sancionar el pago a dos fondos buitre, cuyo vencimiento es a fin de mes. Es decir, el oficialismo necesitaba sesionar antes del 30 de junio.

El asunto es que los aliados le habrían planteado al presidente de la Cámara baja que, si daban quorum a una sesión (la oficialista) debían hacer lo propio en la otra (la opositora). Con la comisión convocada, los aliados salieron de esa disyuntiva.

¿Se replica en el Senado?

Las expectativas de La Libertad Avanza son que el PRO y la UCR en el Senado ahora le exijan a Bullrich que se replique el mismo procedimiento que en Diputados. Es decir, que antes de votar la interpelación, el proyecto del peronismo sea tratado en comisión.

Patricia Bullrich Eduardo Vischi Aliados Rosca El oficialismo se ilusiona con que la jugada de Menem haga eco en el Senado. Senado

Al menos por estas horas, no hubo novedades. “Esperamos a ver qué pasa en Diputados”, dijeron fuentes libertarias a Ámbito.

Por lo pronto, Menem festeja y se prepara para abrir el recinto este miércoles y avanzar con dos proyectos libertarios y así tratar de correr a Adorni del centro de la agenda. De todas maneras, es un hecho que la oposición aprovechará esta instancia para seguir arremetiendo contra el ministro y el presidente Javier Milei por mantenerlo en su cargo (más allá de que lo dejó sin la vocería el último viernes).