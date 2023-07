Se calienta la campaña: Massa cruzó fuerte a Bullrich, Larreta y Milei

"Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich-Milei a la hora de plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que van a cerrarla o que van a privatizar AySA" , disparó el titular del Palacio de Hacienda.

"Los que me acusan de dialoguistas son los mismos que pasaron por 13 partidos distintos. ¿Cuál es Bullrich, la de Montoneros, la que estaba con (Carlos) Menem, la que estaba con (Elisa) Carrió, la que trataba a (Mauricio) Macri de delincuente?", subrayó Massa.

Además, en un ping pong con el periodista de C5N Lautaro Maislin respondió a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta. "Horacio Rodríguez Larreta dijo que vos representas la 'reelección de la inflación, de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado'. ¿Qué opinas al respecto?", le preguntó el periodista. "Esta semana cumple años Favaloro. 100 años", respondió Massa, irónico.

Las respuestas de Bullrich y Milei

La respuesta de la precandidata de Juntos por el Cambio no tardó en llegar frente a la ironía del funcionario: "Ministro de Economía, Sergio Massa: en vez de perder el tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual, y sus consecuencias, que padecemos todos los argentinos?".

A la declaración de la ex ministra de Seguridad se le sumaron las del líder de La Libertad Avanza: "Hoy Sergio Massa pidió que seamos claros sobre a quienes vamos a realizar el ajuste propuesto. Le digo, por si no le quedó claro, que si soy presidente el ajuste recaerá sobre las partidas que roban los políticos. Massa simboliza a la casta política. Es el emblema de lo que no queremos".

"Vamos a privatizar YPF, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras empresas que hoy están en manos del Estado argentino. Cada partida, cada caja que tienen los políticos para robar serán privatizadas", continuó Milei.

Para Milei, "Massa es el rey de la casta" y continuó: "Es la garantía de que todo siga igual. Es el político argento por definición. Aliado de los empresaurios, los sindicatos, los bancos, los medios y todos los que se benefician de este sistema empobrecedor".