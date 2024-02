Se rearma Unión por la Patria: primeros movimientos y esperas en la fase defensiva

Tras la derrota electoral, todos coinciden en que el verano dejó un saldo positivo en cuanto a la contención de las diferencias. “En el trazo grueso estamos mejor. En la fina, cuesta”, describió a Ámbito un dirigente que integra el gobierno bonaerense. Es en ese territorio en el que comenzaron a operar por lo bajo espacios de orden y armado , pero que no pasan a prácticas en concreto por el momento. “Todavía hay susceptibilidades y enojos. Tenemos que evitar cualquier muestra de debilidad”, explican. Lo cierto es que los actores del peronismo pisan un escenario a priori, positivo: no hubo estampida tras la derrota . “Ganamos en primera vuelta y sacamos el 45% en la segunda”, remarcan en el entorno del excandidato Sergio Massa, quien moverá sus fichas recién en marzo con la publicación de un libro.

El otro hecho que había logrado sacar de su eje al Gobierno había sido el paro y movilización de la CGT. Es, precisamente, otro de los hitos que marcan en UP como aglutinador positivo, además de la votación de la ley que naufragó. El nuevo desafío, dicen, será la capacidad de movilización “sin convocatoria de Cristina” y posan las expectativas en el próximo 24 de marzo. Mientras tanto, toda la agenda y la iniciativa política la tiene Javier Milei. “En cualquier lugar del mundo todo presidente tiene sus primeros cien días de tiempo. Hay que esperar y que la gente sola se dé cuenta del desastre que está haciendo. Al día 101, veremos”, opinan en el Frente Renovador. No tirar manotazos al aire como premisa principal. Es una de las miradas dentro de UP en un debate que pendula entre esperar o, como proponen los sectores más duros- levantar el perfil. Por ahora, la primera opción es la que prima. Dos ejemplos dan cuenta de esto sin lugar a dudas: UP no movilizó durante el debate de la Ley Bases ni tampoco convocó a la marcha del 24 de enero. La Cámpora se sumó a último momento y evitó cualquier rol protagónico.