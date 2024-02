Crece la división en el PRO ante la posible fusión con LLA que promueven Mauricio Macri y Javier Milei

En ese sentido, el legislador macrista señaló: "En el PRO vamos a tener nuestro debate interno, y todos los dirigentes del partido son importantes en la toma de decisiones".

"Estamos en la puerta de una normalización partidaria a nivel nacional. Es un proceso, no es algo que se define de hoy para mañana, pero sí tenemos la decisión de acompañar todo lo que tenga que ver con el cambio", señaló.

Más temprano, la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tomó distancia del expresidente Mauricio Macri, en el marco de las negociaciones por una oficialización del acuerdo entre esa fuerza y La Libertad Avanza (LLA), y afirmó que "al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones".

"Es re fácil el acuerdo porque nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Javier Milei", dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio La Red, en las que ratificó que no le tiene que "pedir permiso a nadie" y afirmó que representa a la parte mayoritaria del PRO ya que ganó "una interna abierta".

"No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios, pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo `esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío`", afirmó la funcionaria.

Según Bullrich, "la Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio".

"Hoy el PRO está en el cambio, los militantes, los legisladores, habrá una ínfima minoría que no está, la gente lo apoya y es cuestión de concretarlo, no es tan difícil", añadió.

En esa línea, recordó que "los 37 diputados del PRO votaron a favor de la ley (Bases), en particular y en general".

"El PRO votó masivamente la ley. En todos lados el PRO tiene una decisión de cambio. No es tema con Macri. Es un tema con el PRO. Tuvimos un cambio muy fuerte en el PRO y eso se notó cuando yo gané las PASO. Mi objetivo como presidenta del PRO es que el PRO esté alineado en serio a un cambio, no a medias tintas", señaló.

Recordó que "el votante del PRO fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Milei" y consideró que "ahora eso tiene que estar alineado realmente, fuerte, en este cambio que está lllevando adelante el Presidente".

"Creo que esto no es un cogobierno ni un tema de cargos sino de principios , valores e ideas. Estamos de acuerdo con la idea de un capitalismo de reglas, sin prebendas, en una economía simple con bajos impuestos. Estamos de acuerdo con no tener déficit. Nos bancamos esto. Cuántos se bancan un cambio y cuántos se bancan el cambio, porque a la hora de la verdad, cuántos le hicieron piripipí diciendo que iban a hacer un cambio y no lo hacen", dijo.

Y completó: "La Argentina de querer mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Es así: hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. No hay alternativa. Mi objetivo como actual presidenta del PRO, ya no seré en un futuro, ha sido traer al PRO a una estrategia de cambio. Hoy el PRO está en el cambio, podrá haber una ínfima minoría que no está, pero el 99 por ciento está. Es cuestión de concretarlo, no es tan difícil.

Más diferencias con Mauricio Macri

Cuando le preguntaron si Macri busca quedarse con la titularidad del PRO, Bullrich respondió: "No lo sé, no sé si va a presentarse a una lista, no voy a hablar por Macri, sé lo que leo en los diarios" y agregó: "No es un problema de tiroteo, sino que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, así de frente, yo soy más directa, estoy convencida, y voy al frente".

"No quiero hacer una entrevista hablando de Macri, soy ministra, estoy en otras cosas, no me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri. Hablen con Macri", manifestó tomando distancia del accionar del exmandatario, que permanece en el sur de vacaciones y se estima que volvería a Buenos Aires en los próximos días.

Bullrich insistió en que "hubo un cambio muy fuerte en el PRO" que se "notó cuando gané las PASO" y aseveró: "Mi objetivo hoy como presidenta del espacio, después veremos quien sigue, es que el que esté alineado, esté alineado en serio a un cambio, y no a medidas tintas".

"Yo represento una parte mayoritaria del PRO, por eso logré cuando nadie lo pensaba, ganar unas PASO en la interna. El pensamiento que yo tenía era el dominante en el partido, y en la gente", dijo al tiempo que recordó que "no fue una interna cerrada, fueron 7 millones de votos".

La titular de Seguridad añadió que por ese motivo siente que puede "generar esa representación social, porque el partido no es solo ser el dirigente, sino el pueblo que te vota, y creo que ese pueblo está alineado al cambio y puesto en la posición de decir `no nos vayan a frustrar el cambio nuevamente`. Y creo que la gente está dispuesta a salir a la calle a defender el cambio en cualquier momento, y bajo cualquier circunstancia".