Según una encuesta, Larreta se impone a Bullrich de cara a las PASO

Los dos nombres que disputarán la pelea electoral dentro de Juntos por el Cambio por un lugar en la competencia presidencial de octubre suman adeptos y detractores en la carrera por la presidencia. La puja de los dos referentes del PRO genera rumores, diferencias y consensos en el espacio opositor. La misma Patricia Bullrich negó recientemente que el jefe de Gobierno porteño le haya pedido que baje su candidatura: "No me lo pidió nadie, Larreta no me lo pidió. Yo tengo un compromiso con el pueblo argentino y la sociedad deposita en mí para hacer un cambio profundo, rotundo, consistente, valiente, sin medias tintas".