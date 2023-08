Senado: no habrá sesión pese a esfuerzos oficialistas. Peligran pliegos judiciales

En las últimas 48 horas, el cristinismo senatorial activó toda su maquinaria para conseguir quorum y sesionar hoy. Sin embargo, el Frente de Todos anoche no pudo blindar las presencias necesarias y, pese a los esfuerzos, no habrá reunión este jueves en el recinto, por lo que peligran pliegos judiciales claves .

Con ambos guiños, el Frente de Todos comenzó a blindar un muy ajustado quorum. No obstante, Weretilneck sorprendió esta semana -le había prometido a Mayans que, si conseguían a Snopek y Kueider, asistiría a sesionar- al anunciar que no estaba de acuerdo con la continuidad de jueces después de los 75 años. Desde su despacho confirmaron eso con entrevistas locales. Bajo esos parámetros, y sumado a que el formoseño no podía asegurar a los otros 34 senadores, el encuentro quedó desactivado.

Licencias parentales

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo; y de Mujeres y Diversidad de Diputados continuó ayer con el análisis de los distintos proyectos de ley que amplían las licencias parentales. Tras el encuentro, en el que expusieron referentes de la CGT, la CTA y de asociaciones laboralistas, el oficialismo dejó claro que, desde la próxima reunión, se comenzará a discutir un eventual dictamen para llevar al recinto.

Datos personales

Previo a la discusión sobre licencias parentales, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General de la Cámara baja, presididas por los legisladores del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo y Lucas Godoy, respectivamente, comenzó a debatir el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), que busca modificar el régimen actual sancionado hace más de 20 años.

Durante la reunión informativa disertó la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, quien destacó puntos claves de la iniciativa como “incorporación de un artículo orientado a la protección de datos de niñas, niños y adolescentes; creación del Consejo Federal para la Transparencia; transferencias internacionales de datos; establecimiento de nuevos derechos; prohibición del manejo de datos sensibles” y diferentes sanciones, entre otros puntos. “No es lo mismo entregar datos a una empresa controlada por el Estado que entregarlos a una empresa que es del Estado, como TikTok”, alertó la radical Karina Banfi.