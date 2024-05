Senado: se dilapidó la posibilidad de que el Gobierno tenga la ley Bases aprobada en mayo

A pesar de sus esfuerzos, y de que efectivamente consiguió avanzar en acuerdos con distintos bloques del Congreso , el Gobierno no tendrá su Pacto de Mayo ideal . La posibilidad de un dictamen consensuado de la ley Bases en el Senado será imposible para esta semana y la aspiración del oficialismo ahora es dictaminar este mes para poder convocar una sesión para comienzos de junio. También se postergó la reforma fiscal.

El Gobierno comprendió que no conseguiría aprobar el proyecto tal como llegó de la Cámara de Diputados y ahora incorporó a Victoria Villarruel, quien preside el Senado, a la mesa de negociaciones protagonizadas por Guillermo Francos y José Rolandi . Las mayores resistencias persisten en un núcleo de diez legisladores que piden modificaciones en los beneficiarios de la ley de Blanqueo , en el impuesto a las Ganancias y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) .

Justificada "por la prolongación de las exposiciones en la plenaria de comisiones", esta semana no se continuará con el debate en torno a la reforma fiscal que pretendía llevar adelante el Gobierno en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Sin embargo, desde la dirigencia libertaria son optimistas de conseguir respaldos del radicalismo y de bancas provinciales para alcanzar la aprobación en general, aunque existe preocupación de que el rechazo a algún artículo estructural provoque que se retire nuevamente la totalidad de la ley Bases .

Francos Villarruel.jpg Guillermo Francos y Victoria Villarruel.

Ley Bases en Senado: debate en sesión del jueves

La sesión de comisión del jueves fue protagonizada por distintos actores convocados por los senadores. En una de las exposiciones, Martin Reydó, director ejecutivo de la Fundación Fundar, expresó su rechazo al RIGI porque "ya existen proyectos en mesa de entrada" por unos u$s 10.000 millones en "un escenario muy conservador de inversiones, que se van a hacer de igual forma pero que no necesitan este empuje fiscal y esta renuncia tributaria" . "En la industria se saben quiénes son y los secretarios de Minería de las provincias ya saben cuáles son los proyectos y cuáles son las empresas", remarcó.

En contrapartida, Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, subrayó que se "necesita que el país facture mucho más y que tenga muchas más empresas". "¿Quién no puede estar de acuerdo con financiar la ciencia, el cine o tener personal en blanco? Pero para eso se necesita dinero y lamentablemente las empresas de ciencia y tecnología para hacer una inversión en la Argentina crean una empresa en los Estados Unidos y acá traen una filial, por lo que el dinero no queda en el país. Ese no es el modelo empresarial que yo quiero. Sería interesante preguntarnos qué hacemos para que vengan esas inversiones en nuestro país", agregó.

Finalmente, el director de cine Benjamín Naishtat, galardonado en distintas ocasiones en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, reconoció que "el INCAA y las políticas del fomento audiovisual son perfectibles", pero que sus "políticas son federales. El INCAA estipula por su ley que debe ser cogobernado por los secretarios de Cultura de todas las provincias. [...] Hoy hay una situación autocrática, que es algo que nos preocupa como sector porque también es como un síntoma de época que hoy la autocracia ahora vale".

Luego, acotó: "Soy de los que creen que en la Argentina hay riqueza, pero el problema es cómo se distribuye. Creo que podemos darnos un horizonte en donde los chicos coman y además tengamos una cultura de la cual sentirnos orgullosos".

Senado Senadores Misioneros Carlos Arce Sonia Rojas Decut Los senadores por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, figuras claves para la aprobación o el rechazo de la ley Bases. Foto: Daniel Vides - NA.

Estela de Carlotto defendió el Banco de Datos Genéticos en el Senado

En una convocatoria que la incluyó junto al nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit y al genetista argentino Víctor Penchaszadeth, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expuso en el Senado de la Nación para expresar su rechazo a la reforma de los organismos del Estado que ponen en peligro la continuidad del Banco Nacional de Datos Genéticos y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

“Una vez más estamos en el Congreso de la Nación para solicitar ayuda, compromiso y comprensión con el deseo de evitar el retroceso en materia de derechos adquiridos fundamentales que garantizan el bienestar de toda la sociedad”, inició Carlotto, y continuó: “En este recinto se conquistaron consagrados en la Constitución Nacional y, en particular, se consolidó el derecho de verdad, memoria y justicia que tan alto ha sido que nos ha colocado en el mundo convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de derechos humanos”.

Posteriormente, manifestó que el Banco de Datos Genéticos y la CONADI "son herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada. Piensen en las innumerables dependencias y organismos que se han construido para resolver problemas o promover derechos que quedarán a merced de la decisión inconsulta del Poder Ejecutivo".

Estela de Carlotto Senado Estela de Carlotto durante su intervención en el Senado. Foto: Parlamentario.

Luego de destacar que "las Abuelas de Plaza de Mayo llevamos 47 años de lucha ante la desaparición forzada de nuestros hijos y embarazadas”, se interrumpió y le compartió el documento que leía a su compañero: "Estoy muy emocionada y aparte vieja". Además, reveló que se someterá a una intervención quirúrgica por cataratas.